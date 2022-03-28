【美股分析】金融科技股熱門大比拼

美國近幾年有很多金融科技股出現，今期同大家來總覽一下幾隻熱門股。

五隻股各具特色



Paypal（美：PYPL）是一隻電子支付股，有網購過都一定不會陌生，旗下有電子錢包Venmo，除了P2P轉帳及支付交易，用戶可交易比特幣、以太幣、Litecoin及比特幣Cash。在2021年第三季，eBay（美：EBAY）正式要求賣家全面轉用自家支付系統，買家可選不同支付方法，所以來自eBay交易量按年下跌45%，這是令Paypal近兩季業績及股價受壓的一大原因之一。

Block（美：SQ）改名前叫Square，旗下有Cash App為一個擁有點對點支付、轉帳、投資、加密幣交易等功能的應用程式。另一部分為賣家生態系統，即幫助小商戶做實體及網上零售，並且處理交易支付，同時會提供硬體設備。比特幣交易是早幾年吸引用戶賣點，這目前對收入都有很大影響，但對盈利貢獻很低。

Upstart（美：UPST）透過幾千個數據並用AI（人工智能）為客戶做信貸評級，幫金融機構審批貸款，但不承擔財務信貸風險。在去年第四季，收入有94%是來自銀行轉介費；收費收入2.87億美元，按年升240%，現時有70%完全自動化批核。Upstart批出的貸款宗數較傳統模式多27%，利率較傳統模式平均低16%，論同一成功批核率，違約個案數字比美國大型銀行低。

SoFi（美：SOFI）提供一站式全面金融產品，由貸款、存錢、支出、投資及保障等服務；來自Galileo的科技平台可幫金融科技公司處理所需的支付交易等服務。近日收購了Technisys，該公司為金融科技及銀行等提供以雲端為基礎的核心處理技術發行及管理銀行產品。

Nu Holdings（美：NU）是巴西數碼銀行Nubank的母公司，主要營運地在巴西、墨西哥和哥倫比亞。Nubank會提供消費如信用卡及電子支付、儲蓄、投資、保障及貸款等服務。

Paypal市值最大

比較五股的歷史及穩健性後，筆者認為Paypal仍是最明顯有優勢，因為經營及上市時間較長，而且國際規模亦較大。Paypal目前市值超過1,300億美元；Block都是與Paypal一樣於2015年上市，可是規模較遜色，市值約780億美元。今年亞馬遜會與Paypal合作，公司旗下的Venmo可作為支付選項，本來市場有一定憧憬，但最新的今年第一季及2022年全年讓人失望，公司預期全年收入升19%至22%，每股盈利為2.97美元至3.15美元，但較2021年的3.52美元仍是要跌。因此，在2月初公布業績後下跌24.6%，即使近日股價反彈同下跌裂口底部還有差距。

Block因為投資影響業績，在今年同樣需要捱，早前完成收購「先買後付」公司Afterpay，預期今年的營運支出會增加，而且撇除Afterpay影響支出都預計會升38%。市場預期2022年收入只增長11%，經調整EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）因支出增加要下挫13%。到2023年，收入增長23%，經調整EBITDA增長61%。

Upstart近幾季由私人貸款進入汽車貸款，現時已經與10家銀行及410家汽車交易商合作，預期在2022年全年汽車貸款金額可達15億美元，全年預期收入可達14億美元，較2021年的8.49億美元，按年升64.9%。Upstart去年第四季業績同樣優於市場預期，績後裂口升35.65%，但升幅無以為繼要隨美股回落，近日雖然反彈，惟在有券商大幅下調目標價下受到壓力。

至於SoFi及Nu Holdings近日都寫過就不重複。Nu Holdings的股價近日較強，營運數據向好是受惠到當地加息及NuSócios派股計劃令第四季應有額外刺激，惟營運現金流仍為負數；SoFi具價值，可是要盈利還需要時間，兩隻股在美股再跌整要殺估值時，可能承受的壓力會較大。

不過，當然作為金融科技股若美股要大跌，應難有一隻能獨善其身。如果要排應是Block、Paypal、Upstart、SoFi、Nu Holdings。



投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文︰金融科技股比拼（收費文章）】

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