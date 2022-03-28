從海外運送家具到港　運送大型梳化有咩要注意？

疫情改變了大家的消費模式，無論是添置新一季的服裝，還是購買日用品，很多客戶在從實體店舖轉到綫上商店消費。最近有客戶從外地訂購高級皮革梳化，邀請我們協助處理運送安排。究竟運送梳化這類大型家具時有甚麽需要注意？

有客戶早前在網上訂購一張價值60萬港元的高級品牌皮革梳化，需要從德國法蘭克福運到香港。不過當時德國仍然實施封城措施，部分機場關閉，導致航次大減，難以在短期内安排運輸到港。而且考慮到貨物價值高昂，客戶非常注重貨運公司的服務質素，不希望梳化在運輸過程受到破壞。於是客戶委托我們代為搜尋最穩妥的快遞服務。從提貨、包裝、安排保險到送貨，整個空運流程只需要十天，梳化就完好無缺從德國運到香港。

專業包裝

為了確保你的貨物有一趟安全的旅途，專業包裝服務非常重要。所以貨物在運上飛機前，我們團隊先將梳化的部件逐一包好，再放入木箱，並加入填充物料加强保護力，確保梳化不會因爲顛簸的旅途而受損。

■運送梳化包裝技巧■

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購買貨運保險 以免因小失大

大家坐飛機時候都會為自己購買保險，貨物同樣需要！無論是一般貨物還是高價值的貨物，我們都建議大家購買貨運保險，避免因小失大。我們會一次過處理保險、報關清關等手續。所以在平台付款後，客戶只需要耐心在家裏等候送貨就可以。

上門收派服務注意

由於疫情緣故，現時部分快遞供應商暫停上門收派服務，但衡量過運送梳化這類大型貨物有上門收派服務的必要性，所以我們會安排平台上仍然提供這項服務的供應商處理。

疫情下，寄件、寄貨方面面對不少阻滯，但只要找到有合適的物流方案，一樣可以輕鬆將物件送到目的地！

【關於FreightAmigo】

FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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