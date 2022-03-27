2022保險業新趨勢：投向低碳

市場瞬息萬變，特別在疫情之下，企業都懂得及時應變以規避風險並確保營運正常。因為這在用以釐清工作順序管理，被稱之為「艾森豪矩陣」（Eisenhower Matrix）的工作管理術中，是屬於「緊急而重要」的事項。但事實上有很多漸進式的變化，像氣候暖化這個課題，儘管影響異常深遠，部份企業卻仍然將其放入「重要但不緊急」的類別。

幸好在巴黎氣候協定簽署後，政府和商界開始一起推動碳中和，特別是新冠疫情給了世界一個重大警號：環境保護、簡約生活、公共衞生等問題確實是環環相扣，讓大家意識到再不行動的話，氣候暖化便會難以逆轉。近年，這趨勢也影響到企業開始對ESG更加重視，隨之帶動ESG相關項目備受追捧。Bloomberg於一月底發表文章，預測至2025年，全球與ESG相關的資產將突破50萬億美元，而2022年底將達到41萬億美元，未來ESG的發展可謂銳不可擋。

香港特區政府亦在新的施政報告中提到，要在2050年實現香港碳中和，需努力在2035年先把碳排放量從2005年的水平減半，並積極推動綠色金融。香港現時已有超過90隻證監會認可基金，涵蓋ESG、可持續能源、氣候變化、水資源等主題，以滿足投資者涉獵更多與ESG相關的各種投資機會。

保險業在減碳上的多重角色

新冠疫情對全球經濟及人民生活產生巨大影響，加上極端氣候頻繁出現，巿場漸漸吹起環保節約風，客戶講求健康環保生活，大眾亦期望企業能履行社會責任。無論是在企業經營、管理模式以至對外投資等範疇，均注入ESG元素。以保險業為例，近年便有保險公司推出「綠色保險」關聯產品，除切合市場需求外，亦可藉著各種與ESG相關的衍生投資及管理工具，全面提升企業的品牌形象。

除了產品之外，保險業還可以從營運、客戶服務、資產管理、承保等多角度協助全球減碳。例如，保險公司可運用保費進行投資，也可以利用其資產管理者的角色發揮社會影響力，例如積極聚焦於清潔能源或其他減排科技和產業上，利用投資行動來支持減碳。作為承保人，保險公司還可成為減碳推動者。多家大型海上保險公司便於去年年底加入支持《波賽頓原則》，將承保與全球航運業的碳排放連結起來，以倡導全面綠化海運，進一步邁向ESG願景。我們相信未來保險業在ESG以至減碳方面將扮演更加重要的角色。

科技和創新是ESG發展的重要推動力，例如電子化作業便有助減少紙張應用；在家工作、減少通勤與外地出差，亦有助減低交通工具的碳排放；而企業善用節能伺服器與電腦設備，並在辦公室和工作上著手實行環保節能的措施；在炎夏時盡量保持冷氣溫度在攝氏25度等，都有助香港達到減碳的目標。

據環境局2022最新發表的數據顯示，香港的溫室氣體排放量較1990年下降10%，數據亦在持續改善中，可見只要肯採取行動並投放資源，任何企業及團體都能為減低碳排放和促進ESG可持續發展作出貢獻。