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【理財Star Talk】前新聞主播黃婉曼結束經營麵包店　未感氣餒或轉投網上商機

個人增值 19:00 2022/03/26

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前電視新聞主播黃婉曼（Icy）3年前開設自家麵包咖啡店「RISE」，惟第五波疫情衝擊下，上月底無奈結業。正面樂觀的Icy直言不會放棄，未來可能轉個形式，繼續創業。

開餐廳卻撞上疫情

3年前開設的麵包咖啡店成為Icy的重心。「我很享受美食，也喜歡下廚。之前去了日本讀法國藍帶麵包課程，回來後很想將傳統法式烘焙技術帶來香港，也是自己一個心願，便在19年開了一家麵包烘焙餐廳『RISE Kitchen』。」餐廳在開業初期獲不少街坊和食客支持，可惜不久即遇上新冠疫情爆發，餐飲業自然首當其衝，不只受歡迎的烘焙班被迫取消，平日的經營亦相當吃力，生意曾大跌九成，3年來不斷在疫情下掙扎求生。

「坦白說真的是一開業就面對疫情，這段日子試過全日無開、4人一枱、2人一枱，我們也做了很多改動，如將餐單降至街坊價，但始終大環境欠佳，獨力難支，加上租約到期被加租，便決定結業。」

Icy作為老闆，一直與員工同度時艱，堅持不裁員，甚至讓員工提早收工回家，無奈筵席終要散去。「不捨得是一定的，但這件事也讓我體會到人生有不同的主次。如果我要堅持營運餐廳，必定要花更多時間、心力，那不得不減少陪伴家人。而兩個囡囡正值最需要父母陪伴、照顧的階段，所以我想這也是個適合停一停的時機。」

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欲轉投網上商機

因疫情而衍生的社交距離，以及因而變得蓬勃的網上交易，也讓Icy思考未來的發展方向。「去年自己接了一個網上超市的代言，而且作為主婦，更多機會接觸這方面的資訊，也讓我去思考自己在這方面的可能性，如在網上銷售自己的烘焙產品。」

過去咖啡店會因應不同日子而推出應節產品如中秋、賀年食品，Icy指這些事也可以繼續，只是形式轉為網上。「因為這幾年我經營餐廳，要同時管理廚房、店舖的物流和人力等，真的相當吃力。若未來有志同道合的朋友一起合作，又找到適合的地方，相信會更好。」

 

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌

（節錄）

【原文：開業3年餐廳無奈結業未氣餒 黃婉曼疫情下更珍惜家庭時光

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