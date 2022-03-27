【健康增值】女性半年復發2次尿道炎要留意　不同年紀不同原因？

好些女性都有一個難言的秘密：尿道炎不時復發，下體發出難聞異味、痕癢，小便時會有灼痛感，有苦自己知。泌尿外科專科醫生張皓琬指，部分女性年中三番四次患上尿道炎，這種復發性尿道炎不容小覷，可能是膀胱大腸廔管所致，有機會要做手術。

張皓琬醫生指，半年內復發兩次或者一年內出現3次或以上尿道炎，尿道炎的病徵包括：尿急、尿頻、小便時刺痛、尿液混濁，嚴重時甚至排尿時有鮮血或帶有血絲。「大部分病人會有排小便不清感覺，總之是屙完又想屙之感；下小腹的膀胱位置，無論是小便時或小便後都有痛感。」

尿道炎雖常見，但嚴重可蔓延至腎臟引致急性腎炎，患者會感到沾寒沾凍、發燒，需要入醫院接受抗生素治療。不同年紀的女士，都有機會感染尿道炎，原因亦各有不同。

十多歲至30歲以下、不愛飲水一族的年輕女士，當尿液過於濃郁混濁，易造成尿道細菌感染。20、30多歲剛結婚女士，性事繁多，細菌容易入侵，令「蜜月膀胱炎」出現。35至50歲中年，仍有經期的中年女士，部分因生育後出現尿失禁問題，因長期尿滲而使用護墊，但使用時不勤加更換，當尿液滲進護墊加上人體溫度，令細菌大量滋長。

近年常見的復發性尿道炎，是一些女士到美容院進行「比堅尼位」（下體）激光脫毛，進行至五、六次後，激光直接傷害毛囊，陰部失去自然的保護屏障，細菌易進入尿道口，繼而有尿道炎。

錯用抗生素影響深遠

復發性尿道炎可發生在不同年齡層女士身上，正因為它普遍，不少患者以為治療很簡單，使用抗生素便可對治。如當事人不止一次患上復發性尿道炎，求醫時應進行一次尿液常規細菌培養，方能對症下藥。如根本不知道是哪種細菌作惡，自行胡亂使用抗生素，不但未能徹底殺菌，復發或更頻繁。

長期自行到藥房買抗生素服用存在風險，張醫生指久而久之增加了抗藥性。「出現抗藥性細菌會比較危險，不但尿道炎醫極不好，有機會令細菌逆行往輸尿管甚至腎臟，引致急性腎炎，可令腎功能造成永久損害。當嚴重至腎臟含膿，需要施行手術。」

作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：半年內復發兩次或以上 女性復發性尿道炎原因逐個講】

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