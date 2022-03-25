7座MVP內外大升級　Toyota全新第四代Noah

▲ Toyota推出第四代Noah，車頭造型大革新，分別有7座豪華版（$359,988）及8座優越版（$344,922）。

香港MPV 7人車市場向來有價有市，極受家庭客歡迎，勝在扶老攜幼夠方便。而Toyota（豐田）今年年初，在日本發布了旗下人氣MPV Noah的全新第四代，兩個月未夠新車已旋即抵港開賣。無論外形、內櫳空間或操控上都有大升級，亦是首款配置了全新TOYOTA SAFETY SENSE 3.0主動式安全系統的豐田車款，讓大家行車更放心。

▲ Toyota推出第四代Noah，車頭造型大革新，分別有7座豪華版（$359,988）及8座優越版（$344,922）。

▲ 首次採用豐田新TNGA底盤，加上C柱新設計，令車身長度增加。

年初Toyota在日本推出新一代Noah時，就用上了「MORE！MORE！NOAH」的宣傳口號，言簡意賅地道出這新Noah的賣點，就是愈多愈好。

代理今趟引入了一式兩款包括7座Luxury豪華版，以及8座Advantage優越版，主要是車頭造型及配置會有少許不同，車廂則分別用上223及233布局，讓車主有更靈活選擇。

▲ 中控台走純黑路綫，配襯金屬飾條，設有多功能真皮軚環，簡潔俐落。

這次測試的是7座豪華版，新一代Noah外形繼續沿用方方正正的盒仔式MPV設計，不過車頭的招牌大「N」標記，就回歸豐田廠徽。

而對比上代最大改動相信是鬼面罩，換上霸氣「超大口」式設計，以3條粗身電鍍飾板搭配3眼式LED頭燈，加上嵌入式霧燈及日本原裝Aero擾流套裝，令立體感更強，並添了一份瀟灑型格味道。

▲ 7座版選用豪華合金輪圈，但設計上較簡單，略為失色。

新登場底盤剛性提高

新Noah更是豐田MPV車系中，首次用上全新TNGA底盤GA-C MPV專屬底盤，低重心之餘，亦能強化車身剛性及減重，令操控更得心應手。C柱位亦換上新設計，令內櫳闊度增加75mm，配合1,405mm的高度，整體車廂空間變得更靈活，亦比上代實用。

▲ 7座中排是Captain Seat設計，可手動向前後滑動，空間非常寬敞。

由於Noah是主攻家庭客，7座豪華版車身兩側統一用上電趟門，方便乘客上落。中排是採用獨立Captain Seat，中間備有可開合的活動小茶几，8座版則是6:4分離設計，並分別可前後滑動最長745mm及705mm。值得一讚是後排座位加設了一鍵收納式功能，輕輕一拉就可將座椅摺疊起來，就算女士們亦能輕易做到。

不過，座位標配是選用高級絲絨物料，皮凳則需另外選配。而車廂中央雖設有中後排獨立冷氣控制及出風口，但是推桿式設計而非電子化，加上天窗欠奉，有點美中不足。

▲ 傳統波棍加電子手掣，按鍵簡約精要，左邊打開面蓋後內藏USB充電口。

操控易上手安全度升級

性能方面，第四代Noah搭載取自同廠RAV4的全新2公升直4 VVT-i D4-S引擎，以及10段速+/- Direct Shift CVT波箱，最大馬力輸出達至170PS，最大扭力則有202Nm，平均油耗14.6 km/L，表現都比上代好。

▲ 搭載全新2公升直4 VVT-i引擎及10前速Direct Shift CVT波箱，動力表現不俗。

試以7座Luxury版走一轉西貢，期間有上斜、落斜路段，加上試車日有微雨兼大霧，但操控依然順暢及穩定，過彎爽快之餘亦夠扎實。頗欣賞是新Noah的避震能力明顯比上代優勝，顛簸感甚少。

▲ 後排座位可一鍵收納，提供更大尾箱收納空間。中排亦可平放，與後尾連接變成卧鋪，方便車中泊。

▲ 廠方於左邊側鏡下貼心裝上小鏡，方便留意盲點及路壆。

換上新車架後的降噪能力亦不錯，乘坐感夠舒適，唯獨上斜時引擎聲浪則較明顯。不過整體操控算非常易上手，加上A柱兩邊全新的三角窗設計，令駕駛視野非常寬闊，完全沒有駕駛MPV的笨拙感。

另外Noah亦配置了豐田全新TOYOTA SAFETY SENSE 3.0（TSS），是車廠首款使用這主動式安全系統的MPV，主要功能包括有預警式防護系統附自動煞車輔助、雷達感應式車距巡航定速、綫道追蹤輔助及偏離警示，以及泊車防碰撞輔助系統等，加上全車10個安全氣袋，為家庭客提高更大安全感。

▲ 尾燈換上新「L」形設計，尾門雖非電動，但增設定點角度升降，可固定打開角度，方便於較狹窄的停車場內取物。

▲ 配備10吋大輕觸控顯示屏幕，可連接Apple CarPlay，但非無綫。

Noah Luxury豪華版規格表

售價：$359,988

車型：5門7座位MPV

引擎：1,987cc直列式4汽缸雙頂凸輪軸16氣閥VVT-i

驅動形式：10前速Direct Shift無段變速波箱、前驅

懸掛：前～麥花臣柱／後～扭桿式

制動：前／後～通風碟

最大馬力：170PS / 6,600rpm

最大扭力：202Nm / 4,900rpm

車身長×闊×高：4,695×1,730×1,845mm

前/後輪軸距：2,850mm

車量：1,620 - 1,640kg

輪胎：前／後～205/60R16

油耗：14.6km/L

查詢：皇冠汽車（2884 7999）