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【MPF】唔想臨退休捱多幾年？　市況未明　強積金應該點部署

13:05 2022/03/28

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上文提到永明資產管理首席投資策略師雷志海就最近市場出現多項不明朗因素，包括通脹升溫、加息壓力及俄烏戰爭等因素作分析。然而，這些因素的影響都並非短期，對於臨近退休的打工仔，強積金組合可以如何提升防守能力？較年輕的投資者投資年期仍然很長，是否代表可以按兵不動，靜待市場復甦？

港股未來1至2年將逐步向上

雷志海引述60年代起美國標普500指數從舊峰至新峰所需的時間，來推測一個股票周期的長度，發現周期最長是7年（由1973年1月的高位到1980年7月高位），最少是半年（由2020年2月高位到2020年8月）；而港股受到打擊時震盪較大，復原的時間會較美股長，取平均數的話過去從舊峰至新峰一個周期所需的時間約6至7年。

他續指，港股對上一個高位在2018年1月，按過去需要6至7年再達另一個高峰的歷史數據推測，即意味港股在未來2年有機會重返高位。「目前大市已經跌咗好多，相信未來1至2年股市會慢慢向上。」

臨近退休宜選股債混合基金

雷志海認為，強積金始終是一項長綫的投資，對於還有10年時間以上才退休的投資者，仍然有時間等熊市過去回到高位。因此他奉勸強積金投資年期較長的投資者，切勿採取太過保守的投資策略，例如只配置在貨幣或債券基金，因為在通脹上升的情況下，其實是得不償失。

至於就快要退休的打工仔，則只能做穩陣的部署。一般說法是債券屬低風險組合，但無奈在加息及通脹持續高企的環境下，債券的表現都不太好，較適宜選擇股債混合的基金，佔比可以是50%在股票，50%在債券。股票的佔比視乎退休的年期，如果愈接近退休的時間，股票的比重就要愈低。

想知更多強積金部署資訊，留意MPF懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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