重心高表現穩定　寶馬小改款X3 xDrive30iA M Sport

▲ X3 xDrive30iA仍是車系中的第三代型號，並非全新，而是中期小轉款。

大概連代理高層都會承認，定價超過60萬的新款寶馬X3，銷量將會受到在「一換一」稅務優惠下，只售$479,900起的iX3純電動車的嚴重打擊。但是，以個別表現來衡量，X3 xDrive30iA仍是部非常好的SAV（Sports Activity Vehicle）。

▲ X3 xDrive30iA仍是車系中的第三代型號，並非全新，而是中期小轉款。

得以說明一點，這不是部全新X3，而是LCI版本。在寶馬和MINI車系中，LCI即是中期小轉款，所以這部X3 xDrive30iA，仍是車系中的第三代型號。動力核心沒有變化，即1.998公升直4汽缸渦輪增壓引擎，配4輪驅動和8前速波箱，最大馬力和扭力維持在252hp和35.69kgm，但就新增了48V Mild Hybrid油電輕混能電池，在急速加油時能提供額外11hp輸出。

▲ X3 xDrive30iA仍是車系中的第三代型號，並非全新，而是中期小轉款。

▲ 新款X3車身上起用了更多硬朗的骨綫，加上上下分割的六角形頭燈，令肌肉感變得更強。

另外的主要變動，還包括經修飾的頭、尾燈組合，以及車廂中控台上的中央顯示屏幕，增大至12.3吋。當中的iDrive 7操作平台，還支援Remote Software Upgrade遠端科技，令車主在疫情下不必專程把車輛駛回維修中心，已能為系統作升級。

重心高表現仍穩定

為了保留合理的越野能力，X3的車身離地距為204mm，最大涉水深度500mm。比起一般5門旅行車，X3的重心雖然較高，但寶馬始終是寶馬，就算是部SAV，操控能力也非常上乘，甚為闊大的前245/45R20及後275/40R20輪胎組合、xDrive四驅系統，加上完全平衡的50/50車身前/後重量比，令車輛高速拐彎時有着非常穩定的表現。

▲ 車尾的兩邊單出矩形排氣喉，聲音不算很響亮，但外形卻頗為搶眼。

▲ 由於車輛屬M Sport版本，因此配上了20吋直徑輪圈和藍色的M Sport制動卡鉗。

我們覺得X3好，不獨因為它高速時操控夠穩定，而是X3作為一部中型SUV，卻有着極佳行車靜肅性和省油表現。它的前麥花臣、後5連桿懸掛，活動時都很「不知不覺」，沒有甚麼聲音出現，令X3行車時的路噪水平被大幅抑制。而在使用了新型的車頭擋風玻璃後，車廂的隔音效果也甚佳。

▲ 中控台上的屏幕增大至12.3吋，所有圖像和文字顯示，也更加一目了然。

▲ 引擎艙裝有原裝的金屬撑架強化，能直接提升車架剛性。

同時，跟其他寶馬汽車一樣，X3備有ECO PRO行車模式，一旦啟動，車頭鬼面罩內的Active Air Flap Control活門會自動關閉，以降低車身風阻，引擎和波箱的電腦程式也會作出配合調整。在這模式下力量輸出雖然來得較柔和，不過車輛的耗油量卻會較正常降低一成左右。在近來油價不斷升的環境下，這一成的改善，對減低駕駛者的整體油價支出，已經甚有幫助。

▲ 全車座椅均以Sensatec透氣材質製造，乘坐感舒適之餘亦易於清潔。

規格表

售價：$659,000起（M Sport版本）

車型：5門5座位SAV

引擎：1.998公升、直4汽缸配渦輪增壓器，連輕混能技術

最大馬力：252hp / 5,200-6,500rpm

峰值扭力：35.69kgm / 1,450-4,800rpm

傳動方式：前置引擎、4輪驅動、8前速自排

懸掛：前～麥花臣柱 ／後～5連桿

車身：4,716 X 1,897 X 1,676mm

輪軸距：2,864mm

車身離地距：204mm

車重：1,790kg

最大涉水深度：500mm

輪胎：前～245/45R20／後～275/40R20

平均耗油量：7.2-7.3L/100km

0-100km/h加速：6.3秒

極速：240km/h

查詢：BMW Concessionaires（3129 9000）