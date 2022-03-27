【保險保障】戰爭情況下邊種保險有得賠？　逐個險種同你分析

相信最近俄烏戰爭肯定牽扯到了不少人的緊張情緒。雖然我們身在香港這樣平安的地方，也會擔心自己的財產安全是否受影響。

首先，如果客戶本人並不身在戰爭發生當地，他的保險基本上不受任何影響。舉例，俄烏戰爭發生的此刻，客戶身在香港，或者身在其他非相關地區，保險公司會對他履行正常的承保責任。

其次，香港保險公司是商業機構，敞開大門對全世界投保人做生意，作為世界重要金融中心的保險公司，是以商業合約為準則，不會因為某些國家的政治問題，對個體的客戶有拒絕理賠情況。

旅遊意外險不能理賠

第三，具體條款方面，就要查看每種類型的保單，對戰爭，有甚麼除外情況。

有幾種情況基本上很大機會不能理賠的，首先就是旅遊險，大部分保險公司都不會保障由戰爭或核風險引起的襲擊。舉例，客戶購買了普通旅遊險，去俄烏地區，因為戰爭導致傷亡，旅遊險的保障可能很大機會沒有作用。

意外險，一般戰爭引起身體的損害發生機率太高，已經不能算作意外，所以意外險一般不保。

醫療險方面，一般醫療險都有這樣的條款，因宣戰或不宣戰的戰爭、罷工、暴亂、內戰、革命或任何軍事行動造成的身體受傷或疾病不受保。

畢竟保險公司是商業機構，不是為了賠錢而賠錢，如果擺明特別高風險的生意，不做也罷。

一般危疾保險的不保事項如下：投保後12個月內自殺、等候期內出現徵狀的疾病、及自致的傷害等。筆者查看了兩份危疾保險，一份是終身儲蓄型危疾保險，沒有特別說明戰爭中導致失明、失聰、斷肢、心臟病等嚴重疾病，不能理賠，所以只要符合該疾病的定義，保險公司理應賠償。但另一份定期危疾保險，也就是消費型危疾，寫明戰爭期間，受保人服役執行任務導致殘疾不獲理賠。

儲蓄分紅險也可理賠

而有幾種險很大機會可以理賠的，就是人壽保險、危疾險或儲蓄分紅險裏面的身故賠償。香港的終身人壽險或危疾險，很多產品設計都是，只要投保人成功投保過了一定等候期，不論任何原因身故，受益人都可以得到身故賠償。所以這種類型保險雖然比一般其他保險收費偏高一點，但限制比較少。

儲蓄分紅險，因為本身它的額外身故賠償佔比例很少，所以一般客戶甚麼原因身故都可以理賠。

以上是多數保險產品對戰爭情況的保障。讀者需留意，每家保險公司的每個具體產品條款不同，保險公司仍有機會自行詮釋保單條款內的字眼。

【原文：壽險危疾險 戰爭有得賠（收費文章）】

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