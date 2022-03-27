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【抗疫外賣】精緻蛋糕幫你抗疫打打氣　紐約系列甜點遊世界

個人增值 10:00 2022/03/27

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縱使政府公布下月逐步放寬防疫措施，但每日過萬宗的確診人數，大家仍未敢鬆懈，繼續沉着應戰。其實大家也要懂得放鬆，不妨吃點賣相精緻的蛋糕，替抗疫生活添加一點甜，為自己打打氣。

當文歷餅店──主廚漫遊紐約系列

曾榮獲世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants）「全球最佳甜點主廚」獎項的當文歷餅店by Dominique Ansel的名廚Dominique Ansel，最近設計「當文歷漫遊紐約」蛋糕系列，主題環繞他於2016年由巴黎移居紐約，追隨創作糕餅的夢想，因此打造一系列甜點向紐約市致敬。

全新系列共有4款蛋糕，靈感源自紐約市的美食，包括紐約市別稱的大蘋果、薄餅、Bodega外賣咖啡杯和中央公園附近的街頭餐車名物熱狗。

另一款紐約薄餅，細件裝價錢為68元、大蛋糕為580元包括6至8人分量，其實是濃郁柔軟的士多啤梨芝士撻。

Dominique創作的蛋糕中，有兩款更幾何亂真。包括咖啡杯價錢為68元，在無數電影中出現過的紐約標誌性紙杯，是他對經典意大利芝士蛋糕的特別縯繹。還有美式熱狗，價錢為65元，以在中央公園一帶常見的街頭餐車為靈感。

    點擊圖片放大

當文歷餅店 by Dominique Ansel

電話：3482 7735

備註：原個大蛋糕可在網店預訂

四季酒店──全新春季蛋糕

香港四季酒店餅店不時推出新蛋糕，今個春季就有全新款式，包括20年陳皮紅豆慕絲拿破崙，價錢為1,160元2磅。

瑞士卷盛載了很多人快樂的童年記憶，廚師在質感細膩的蛋糕中加入餡料，製作這道京都抹茶紅豆卷，價錢為68元1件，以及460元1.5磅。聖安娜蛋糕價錢為68元1件以及960元2磅，是另一道對烘焙技巧要求很高的經典甜點。

    點擊圖片放大

四季酒店

電話：3196 8159

龍島──栗子芒果法式蛋糕

龍島最近以「Chestnut Parade」為主題，推出法國栗子芒果蒙布朗（Mont Blanc），價錢為318元1個，以法國栗子做主角並配上芒果，全新的組合令人眼前一亮。

    點擊圖片放大

龍島

電話：2530 9557

 

作者、責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：為疫下生活注入一點甜 嘗精緻蛋糕帶來好心情（收費文章）】

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欄名 : 消費錦囊

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