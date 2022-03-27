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【職場調查】英美10大最高薪IT職位　雲端架構師平均年薪達百萬奪冠

個人增值 13:00 2022/03/27

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全球各行業面對人才荒，企業各出奇謀以招聘專業人才，資訊科技領域專才更是熱門搶手。據全球市場調查機構IDC報告指，數碼科技在2022年將會覆蓋全球近半行業，預計並至2023年全球90%公司都會加強數碼科技相關業務。

【IT企業中層員工流失嚴重 增聘應屆畢業生填補空缺：按此

全球90%公司　料加強數碼業務

GlassDoor職位薪酬統計調查了英國及美國兩地IT行業的平均年薪，列出了2022年的IT數碼資訊科技行業10個最高薪酬職位如下：

第1位：雲端架構師

負責開發雲端服務架構，執行、管理、維護及安全性等工作，在美國平均年薪137,265美元（約107萬港元），是突破百萬年薪的職位，位列10大IT職位中最高薪酬；而該職位在英國年薪約51,195英鎊（約73萬港元）。

【港僱主預期來季招聘意欲保守 僅35%有意於未來3個月增人手：按此

第2位：物聯網架構師

報告指出預計到2027年，全球共有410億個物聯網設備，相關職業也成為熱門IT工作。該職位於美國平均年薪127,454美元（約100萬港元）；英國年薪則是68,822歐元（約59萬港元）。

第3位：人工智能工程師：以人工智能（AI）結合數據工程、機器學習、數據科學等專業技能，在美國平均年薪119,297美元（約93萬港元）；英國平均年薪52,260英鎊（約54萬港元）。

上列3個高薪職位外，其餘的7個IT高薪職位，在美國平均年薪依次序為：

  • 數據分析科學家：約92萬港元
  • 網絡架構師：約88萬港元
  • DevOps開發與維護工程師：約82萬港元
  • 大數據工程師：約82萬港元
  • 信息安全分析師：約78萬港元
  • 軟件程式開發人員：約77萬港元
  • 數據庫資料管理員：約66萬港元

 

責任編輯：劉子瑜

【原文：美雲端架構師 年薪百萬冠絕IT業

＝＝＝＝＝

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