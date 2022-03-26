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【健康增值】紅眼症為新冠感染病徵？　專家教5招防肺炎病毒

個人增值 15:00 2022/03/26

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新冠疫情當道，大家多聚焦防疫、感染徵狀及復康治療等方面，較少關注染疫與視力風險的關係。

原來紅眼症也是新冠肺炎病毒的早期徵兆，而人們擔心飛沫會否因落入眼睛而受感染、戴眼鏡對防疫有無作用等等疑團，以下由眼科醫生逐一解答。

眼科專科醫生湯文傑解說，紅眼症或結膜炎伴有上呼吸道感染，包括感冒、流感等，也可能是新冠肺炎病毒感染的迹象。結膜炎普遍的症狀為眼睛結膜充血或發紅、發炎的症狀，一項發表於《醫學病毒學雜誌》的研究，對30名因新冠肺炎病毒入院的患者進行研究，其中一名患者診斷出結膜炎。

護目鏡防護勝一籌

市民日常外出戴上口罩，但最擔心新冠肺炎病毒飛沫會落入眼睛，造成感染，湯醫生表示，眼部傳播尚未得到確實研究引證，然而分布在包括呼吸道在內的許多體腔和器官的黏膜，通常最容易感染新型冠狀病毒和其他病毒。眼睛的表面和內眼瞼也有結膜黏膜，因此如果受感染的飛沫落入眼睛，有可能容易受到感染。已發表的報告表明，嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）可能通過氣溶膠與結膜接觸傳播。

以為眼鏡和太陽眼鏡能作擋隔，原來只是「一場誤會」，湯醫生指，眼鏡和太陽眼鏡均無法完全阻擋朝你的方向噴灑的呼吸道飛沫，反而有保護側面和眼睛周圍的護目鏡，可提供更好的防護。

戴除隱形眼鏡保持衞生

不止一次聽過近視一族說過，擔心經常佩戴及除下隱形眼鏡，增加感染新冠肺炎病毒的風險，湯醫生派定心丸，在適當的衞生條件下，沒有證據表明佩戴隱形眼鏡會令感染新冠風險上升。

■專家教5大防新冠方法■

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作者、責任編輯：周美好

（節錄）

【原文：紅眼症也是病徵？ 解開新冠病毒與眼睛關連（收費文章）】

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