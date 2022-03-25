【港人移民】調查：近半數人對港經濟環境無信心　24%受訪港人有計劃移民

有指本港再度出現移民潮，有機構進行有關港人移民意願的調查，發現有65%表示受訪者「沒有計劃」離開香港，較上年8月下降約6%，而有計劃的則佔24%，較去年8月同類型的訪問升4%。

【港人移加數目較疫情前大增50% 去年近2300人獲加國永居權：按此】

近半數人對港經濟前景無信心

香港民研在本月21日至24日進行「港人移民潮」調查，訪問了6,713名12歲或以上市民的意見，發現僅有25%受訪者對香港經濟前景有信心，另23%表示「一半半」，而有近半數人（49%）表示無信心。

問及有沒有計劃永久離開香港，約24%受訪者表示有計劃，較去年8月上升4%；而未有計劃的則有65%，當中表示「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的人增1%，而「任何情況下均不會離開」則較去年8月下降了8%。

【全球幸福指數2022 芬蘭蟬聯世一港排名81 港人熱門移民地排名又係點？：按此】

表示有計劃離開香港及「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的受訪者當中，最多人（35%）認為，「個人自由」的情況變差，會促使他設法離開香港，其次則為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App