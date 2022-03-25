  • 26°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 20:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港人移民】調查：近半數人對港經濟環境無信心　24%受訪港人有計劃移民

個人增值 18:35 2022/03/25

分享：

有指本港再度出現移民潮，有機構進行有關港人移民意願的調查，發現有65%表示受訪者「沒有計劃」離開香港，較上年8月下降約6%，而有計劃的則佔24%，較去年8月同類型的訪問升4%。

【港人移加數目較疫情前大增50% 去年近2300人獲加國永居權：按此

近半數人對港經濟前景無信心

香港民研在本月21日至24日進行「港人移民潮」調查，訪問了6,713名12歲或以上市民的意見，發現僅有25%受訪者對香港經濟前景有信心，另23%表示「一半半」，而有近半數人（49%）表示無信心。

問及有沒有計劃永久離開香港，約24%受訪者表示有計劃，較去年8月上升4%；而未有計劃的則有65%，當中表示「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的人增1%，而「任何情況下均不會離開」則較去年8月下降了8%。

【全球幸福指數2022 芬蘭蟬聯世一港排名81 港人熱門移民地排名又係點？：按此

表示有計劃離開香港及「如果情況變差至不能接受，就會設法離開」的受訪者當中，最多人（35%）認為，「個人自由」的情況變差，會促使他設法離開香港，其次則為「家人的前途」及「香港的政治」，各佔16%。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 環球視窗

最新專欄文章 更多

【幸福指數】全球幸福指數2022　芬蘭蟬聯世一港排名81　港人熱門移民地排名又係點？
2022/03/22
【幸福指數】全球幸福指數2022　芬蘭蟬聯世一港排名81　港人熱門移民地排名又係點？
【港人移民】港移民潮致高學歷人才外流　王冬勝：90年代後最大規模
2022/03/04
【港人移民】港移民潮致高學歷人才外流　王冬勝：90年代後最大規模
【護照排名】2022年全球護照排名　日本新加坡蟬聯榜首　港微升一位
2022/01/14
【護照排名】2022年全球護照排名　日本新加坡蟬聯榜首　港微升一位
【全球生活質素】2021年全球生活質素排名　瑞士丹麥居冠亞軍　香港排名遠遜中國
2022/01/06
【全球生活質素】2021年全球生活質素排名　瑞士丹麥居冠亞軍　香港排名遠遜中國
【港人移民】調查：逾2成受訪市民打算移民　當中75%持大專或以上學歷
2022/01/05
【港人移民】調查：逾2成受訪市民打算移民　當中75%持大專或以上學歷
經濟 香港 移民 政治

下一篇文章

5星級自願醫保半私家房計劃比較　邊份保費平兼保障高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移居台灣】台灣開放港澳居民網上申請入出境許可證　3月25日起生效
【移居台灣】台灣開放港澳居民網上申請入出境許可證　3月25日起生效
【移民加拿大】港人移加數目較疫情前大增50%　去年近2300人獲加國永居權
【移民加拿大】港人移加數目較疫情前大增50%　去年近2300人獲加國永居權
【防疫調查】中大醫學院招志願者研腸道與疫苗關係　完成後可獲1200元禮券
【防疫調查】中大醫學院招志願者研腸道與疫苗關係　完成後可獲1200元禮券
【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？
【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？
【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）
【抗疫支援】獅子會設10部自助快測抗疫包派發機　滿60歲長者最多可獲2套（附申請方法及連結）
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
【網上熱話】打工仔快測為陽性　上網呈報完當唔當有病假紙？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款