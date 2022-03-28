【MPF】美國加息＋俄烏局勢等因素夾擊　邊類資產表現較好？

美國聯儲局一如市場預期加息25個基點，意味美國正式進入加息周期。在通脹升溫、加息壓力及俄烏戰爭等因素影響下，暫時看來今年首3個月的強積金基金都表現欠佳，在眾多不明朗因素下，邊種資產的表現略勝一籌？強積金投資又可以點部署？



永明資產管理首席投資策略師雷志海接受本網訪問時表示，按照過去美國加息的經驗，美國加息周期一般維持1至2年左右，而早前聯儲局主席鮑威爾亦有提到聯邦基金利率有機會回到2.5至3厘水平，即還要再加息2厘，相信需時1年以上。

加息不利負債較重企業



相信大家都會很關心，在步入加息周期時甚麼資產類別會表現較好？雷志海認為如果在股票板塊來看的話，在加息期間，金融股板塊一般都會較受惠。而在市場資金緊縮的情況下，企業的借貸成本都會上升，在此情況下，對於一些業務不健全、負債較高的公司來說，會較為不利。

除此之外，有見經濟持續增長及旅遊重啟的情況發生，永明強積金行業股票基金在今年1月中已開始將投資調整至側重於資源板塊，例如能源及基本物料等，而金融類股票亦有輕微增持。

對歐洲市場看法轉為中性

然而，在強積金基金的分類下，較少以行業作為分類的選擇，大多都是以市場作股票基金的分類。若按市場分類來看的話，雷志海維持年初的看法，對亞洲市場持更正面的態度，並認為香港市場的值博率會較中國市場更高，揚言港股已經觸及低位，但他暫時只覺得港股可作短綫投資博反彈的選擇，一至兩年過後的市場能見度相對整體亞洲市場而言不算高，若要作中長綫部署會較建議亞洲市場。



另外，由於俄烏局勢的因素近來才出現，而且發展難以預測，本來他看好歐洲市場，但此不確定因素對歐洲地區的能源造成深遠影響，目前他對於歐洲市場的看法僅為「中性」。除了大市分析之外，在這樣的環境下可如何調整自己的強積金組合？這部分將會在下一篇講解！

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責任編輯：鄭樂怡

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