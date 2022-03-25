【抗疫支援】政府4月起派防疫包料300萬家庭受惠　每包物資夠3人家庭使用

行政長官林鄭月娥今日（25日）宣布，將會於4月初派發抗疫包，對象為全港家庭，相信有近300萬個家庭會受惠。特首希望物資包能讓市民提高防疫意識、加強個人保護，及早發現個案。

「防疫服務包」內含20個快速抗原測試包、20個KN95口罩、2盒抗疫中成藥、由衞生防護中心印製的防疫資訊小冊子及心意卡。每包物資足夠2至3人家庭使用，如果一個家庭有6至7人，派發義工亦會寬鬆處理，多派1個。政府希望市民在取得防疫服務包後多使用快測套裝，自行檢測，一旦發現測試結果呈陽性，應該在24小時內盡快申報，希望此舉有助盡早分流患者及安排分層治療，市民亦可盡早取得感染紀錄，以便申請病假和安排疫苗接種。

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署理民政事務局局長陳積志在記者會指，防疫服務包會於4月初在全港18區向住戶派遞。目前已經有約1萬個團體組織、義工及公務員報名幫手派發工作，預計7日內會完成派遞，大致上分為4個派送方法，視乎住戶居住的地方。

公營房屋住戶：由房屋署派發

私人屋苑住戶：由業主立案法團、業主組織、物業管理公司派發

「三無」大廈及基層家庭：由義工和公務員團隊直接上門派發

鄉郊和偏遠地區住戶：由鄉議局和鄉事委員會派發

此外，為補漏拾遺，政府會於全港18區設立多個發放點供市民索取服務包。

責任編輯：嚴熹曼

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