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【投資展望】大華料港GDP今年升1.7%遜政府預期　能源商品價上升推高通脹

個人增值 17:50 2022/03/25

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俄烏衝突持續，國際制裁措施為環球供應鏈帶來衝擊，為香港經濟產生負面影響，進一步削弱消費者的信心。大華銀行預期香港經濟將在2022年首季按年收縮1.3%，而整體通漲率受到能源及大宗商品價格上漲，預計今年通脹率將上升。

整體通脹率將上升　首季GDP按年收縮1.3%　

大華銀行指，進口貨品成本上升而本地需求疲弱，整體通脹率已從2020年的0.3%反彈至2021年的1.6%，主要由於香港政府2020年的紓困措施造成基數較低。由於能源及大宗商品價格上漲，大華銀行預計今年的整體通脹率將上升至2.7%。

大華銀行大中華區環球金融主管李國基表示，在本地生產總值方面，預期香港經濟將在2022年首季按年收縮1.3%，為5個季度以來首次收縮。他亦指，香港仍面對中國內地經濟放緩、地緣政治緊張局勢加劇、供應震盪以及美國加息而導致本地利率環境上升等重大風險，故此大華預期本港全年本地生產總值僅上升1.7%，比政府預測的2.0%至3.5%為低。

HIBOR-LIBOR息差繼續擴闊

另外，大華預期HIBOR-LIBOR息差與2015年至2018年美國上一次加息周期相似，可能持續向負擴闊而利好美元。大華指，由於本地銀行體系流動性充裕令HIBOR上升速度放緩，因此在聯儲局於3月首次加息之前，HIBOR-LIBOR 3個月息差已開始擴闊，差距達2019年以來的最高水平。即使香港整體結餘由3月中的4,500多億港元紀錄高位回落至3,380億港元，但銀行體系流動性仍相當充裕。

 

責任編輯：區祖飛

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制裁 紓困措施 港元 政治 GDP 經濟 商品 加息 地緣政治 高水

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