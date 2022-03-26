【抗疫外賣】在家嘆High tea　3間精緻外賣下午茶

疫情下要齊心居家抗疫，外賣成了新常態，即使以層架奉上的下午茶也可在家享用，儀式感十足。不妨跟閨蜜來個網上meeting，隔空閒聊chill着度過午後時光。近來就有以初春氣息為主題的下午茶登場，正好以這些的骰精緻的鹹甜點，為疫情生活添上一點甜。

九龍香格里拉──IPSA春日「水潤亮肌」下午茶

近來九龍香格里拉大堂酒廊便與日本美肌品牌IPSA合作，炮製出春日「水潤亮肌下午茶」。廚師團隊以IPSA生肌水源素，以及王牌ME更新亮膚乳液的蜂蜜配方為靈感，加上曼妙春色為基調，設計出全新的下午茶餐點。

下午茶有一系列充滿日式風味的鹹甜美點，即使外賣亦有4層高層架，在家同樣可營造出悠閒的午後氛圍。

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地址：尖沙咀九龍香格里拉大堂酒廊

電話：2721 2111

日期：即日至4月30日

堂食時間：下午3時至6時

外賣自取：中午12時至下午5時

價錢：658元／2位

備註：堂食另加一服務費，外賣不包括水果拼盤及飲料

港麗酒店──盎然春日下午茶

香港港麗酒店樂聚廊全新推出的「盎然春日下午茶」由行政總廚李文祺師傅聯同糕餅主廚David Puig Zaragoza主理，特地以時令士多啤梨入饌，帶來一系列精緻粉紅的鹹甜美點。現時只供應堂食，酒店將於3月29日起設有外賣，並配合全新設計的外攜下午茶盒。

三文治可說下午茶必備之一，在甜品方面則有軟綿的士多啤梨卷蛋、香檸芝士撻等。另外，樂聚廊調酒師團隊亦特別為是次下午茶調配了無酒精士多啤梨Mojito，亦可揀選各式咖啡及精選茗茶。

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地址：金鐘港麗酒店大堂樂聚廊

電話：2822 8891

日期：即日至5月31日

價錢：588元／2人（周一至五下午3時至5時30分）；608元／2人（周六、日及公眾假期下午2時至3時30分或下午4時至5時30分）

堂食另加一

SEVVA──外帶四層架下午茶

主打外賣的SEVVA四層架下午茶，放滿各式各樣的小食。食物包括招牌和牛牛肋骨漢堡、經典雞肉三文治卷等鹹點。而甜品同樣賣相誘人，有焦糖脆忌廉雪芳蛋糕、朱古力軟蛋糕配香橙果醬等，更可配上自行沖泡一壺香醇的咖啡或紅茶。

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地址：中環遮打道10號太子大廈25樓

預訂：2537 1388

供應日期：4月6日起

價錢：720元／2位

作者：劉妙賢

責任編輯：招美寶

（節錄）

【原文：外賣不失儀式感 雅致春日下午茶（收費文章）】

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