Nothing Phone（1）絕密手機今夏空降 自家OS提升個人化應用體驗

香港手機市場在疫情下似乎運作如常，多個品牌先後在三月推出新手機，例如蘋果的iPhone SE、三星的S22系列，以及小米的小米12系列，手機迷又有新機可換了！不過，對於已厭倦了三大品牌手機產品的用家而言，又有否心理準備迎接一款甚麼都「沒有」的全新智能手機呢？

收購Essential準備推新手機

說的是新晉電子產品品牌Nothing，這家由OnePlus手機創辦人裴宇Carl Pei創辦的新公司，自去年底推出Nothing ear（1）耳機後，便一直有傳會進軍智能手機市場，更已收購由Android之父創辦，但已退出市場的手機品牌Essential，為推出新手機做準備。

曾創立OnePlus攻入海外市場

對裴宇來說，創立新手機品牌並非新鮮事，他10年前與OPPO的劉作虎一起創立OnePlus，透過社交媒體平台建立OnePlus洋品牌形象，在OnePlus手機推出初期，更以推介加限量發售方式營造一機難求的風氣，成功令這家中國手機品牌攻入海外市場。

基於Android運行Nothing OS

有了OnePlus的經驗，10年後裴宇再次推出自家品牌手機，相信必然會引來不少手機玩家，以及一眾競爭對手的關注。這部目前尚無任何詳情的手機名為Phone（1），會以基於Android的Nothing OS運行，並強調會為用戶提供個人化的手機體驗，例如強化不同陣營手機作業系統的連繫。但事實上，目前已有不少Apps可提供跨平台檔案傳輸，若日後Phone（1）能將此功能內建在手機，即可令手機的可玩度更高。

開放launcher供Android用家試玩

據報Phone（1）新手機，將由Dyson前設計師Adam Bates帶領團隊設計。按照ear（1）的透明設計，薑餅人相信Phone（1）走透明路線也不會太讓人意外。不過，Nothing OS應該才是新手機的賣點，因為公司也計劃在下月起，開放Nothing的launcher供一眾Android用家試玩，此舉除能協助公司進一步完善軟件系統外，也可趁機聚集一批新Nothing粉，為新手機預留一批粉絲。

發眾籌跟Nothing團隊參與開發

公司又會在四月初發起一次眾籌，讓一眾手機玩家能以低至53美元投資Nothing，成為其股東一員，除可在股東社群發言，以及跟Nothing團隊一起開發產品外，暫時還未知可否優先選購公司產品。上次公司眾籌出售150萬美元的股份，於54秒內完成。今次公司更預留1000萬美元股份供大家認購，有意者可到Nothing網站查詢。

噱頭雖多卻未公布機能真身

儘管裴宇噱頭多多，又出新launcher又搞眾籌，為新手機推出前造勢，但新Phone（1）手機除了在外觀上能吸引消費者注意力外，暫時未知其獨特之處。其Nothing OS又能否真的吸引用家轉會尚有疑問。即使Google設計的Pixel系列手機，推出至今也未能成為主流手機，Phone（1）能否為沉悶的手機市場打破悶局，就要看看裴宇的市場策略了！