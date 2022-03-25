【NFT】美42歲藝術家推華爾街牛NFT　1萬件作品半小時售罄　至今進帳577萬

NFT（非同質化代幣）作品成為潮流之外，也幫助不少受疫情影響的藝術家。美國一名42歲的藝術家Cam Rackam，在疫情下面臨藝術展覽取消、銷售及收入大減等問題。眼見NFT熱潮大行其道，他與網絡迷因（Meme）專頁合作推出華爾街主題的NFT，整個系列共1萬個NFT銷售一空，為Rackam帶來73.8萬美元進帳（約577萬港元）。

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華爾街主題NFT 半小時火速售罄

據《CNBC》報道，Rackam從事油畫創作已逾20年，但截至2021年，他藝術生涯中賺最多錢的一次，是在2015年賣出一幅繪畫和雕塑作品，當時酬勞為1.1萬美元（約86,000港元）。在他開始創造NFT後，便起了翻天覆地的改變，並找到致富方法。

Rackam指，當他看到無聊猿、Beeple等NFT藝術的成功，就覺得這是好玩又有獲利機會、值得探索的領域。

他在Instagram接觸到網絡迷因專頁@wallstmemes，並合作推出NFT藝術作品。他設計出華爾街主題卡通牛NFT，由@wallstmemes透過Discord推銷，在2021年10月27日發行當日，不出32分鐘內，整系列1萬個NFT即火速售罄。

■華爾街主題卡通牛NFT■

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NFT作品銷情熱烈 進帳577萬

Rackam指，開賣5分鐘內大概賣出了2250個，大概第8還第9分鐘的時候，有超過半數都賣掉。該批NFT作品銷情熱烈，截至最近，總交易額已經超越260萬美元（約2,034萬港元），或價值近660個以太幣，作品由推出至今令Rackam進帳達73.8萬美元（約577萬港元）。

當得知自己身家暴漲時，Rackam在家喝香檳聽音樂慶祝：「這太瘋狂了，我開始尖叫，並打給朋友報喜，甚至向手機大叫。」他又指：「鄰居可能以為我瘋了，但其實這是一個藝術家找到新媒介的喜悅。」

Rackam並不是唯一靠販賣NFT賺大錢的藝術家。截至2021年底，NFT的交易規模達到176億美元，不過也有專家警告NFT市場已經過度飽和，炒作和投機會把價格推升到難以維持的極度高點。

責任編輯：李瑩

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