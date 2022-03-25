棄醫從演踏入13個年頭　郭田葰：演藝圈經驗用錢買不到（立即收看）

郭田葰（Marcus）經常在電視劇中飾演醫生，入行前他曾於澳洲任職急症室醫生。不過，因為當年參選香港先生選舉，而意外踏上演藝之路，轉眼過去已是第13個年頭。

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由讀醫科、實習到成為正式醫生大概花費10年時間，Marcus指當時身邊不少澳洲朋友會選擇休息1至2年，例如去打工旅行、計劃結婚生仔。Marcus當時亦有打算休息一下。自小熱愛表演的Marcus決定參加香港先生選舉，比賽結束後亦獲電視台賞識，得到簽約機會。

Marcus本身打算給自己2年時間，體驗新環境、學習新事物，完成之後可以繼續醫生工作。豈料「計劃永遠趕不上變化」，入行2年之後發現漸有成績，得到不少拍劇、主持的機會，亦發現自己仍有很多領域未試過，結果不知不覺已經在演藝圈發展近13年。

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經驗比金錢來得重要

雖然外人會認為醫生及藝人工作大不同，但是Marcus卻認為兩者有不少共通點。他舉例指，兩者工作都需要專業技能，更需要經過十多年的磨練及經驗而來；亦需要具備所以溝通能力、待人接物技巧等。

藝人收入是由工作多寡而定，與醫生收入難免有落差。Marcus坦言起初1至2年的收入相差很遠，但是本身已經有心理準備，而且原本也計劃休息，故沒有因收入而糾結。幸好入行2至3年後，收入已增加不少。自言不太看重金錢的Marcus，認為金錢夠用已經可以，在演藝圈累積的經驗更是錢也買不到。

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勉勵年輕人 思考自身未來發展

由於自小已經獨自到外國留學，Marcus深明理財重要性。「當時家人會寄一筆錢，由我自行安排及分配，每個月安排寄宿費、學費及飲食費用。由小已經知道收入同支出要成正比，否則自己要承受這個結果，這個月多花了錢，下個月就要勒緊肚皮。」

Marcus勇於跳出自己舒適圈，由醫生轉戰藝人身份。他亦勉勵年輕人：「很多時候你要去思考你今日下的決定，會否影響你5年後的決定。你要思考5年後自己是否仍想做這件事，如果不是的話，你可能要三思。」

場地：V-CO

記者：曹佩鈞

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