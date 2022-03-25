【扣稅攻略2022】港人認知不足易失慳稅良機　「扣稅三寶」提升保障兼自製長糧

稅季即將完結，是時候看看過去一年有甚麼扣稅項目可以填報了。在現在不明朗的經濟環境下，不少納稅人都會設法節省稅款，紓緩財政壓力。

港人對扣稅產品認識有待加強

政府自2019年起推出「扣稅三寶」，即「自願醫保計劃」（自願醫保）、「合資格延期年金保單」（扣稅年金）及「強積金可扣稅自願性供款」，提供稅務優惠，鼓勵市民提升健康及退休保障，但宏利的最新調查顯示，港人仍不熟悉這些產品的特點，似乎仍未盡用慳稅良機。

今年2月，宏利就港人對扣稅產品，特別是自願醫保及扣稅年金認知進行調查。被問及10個自願醫保特點時，受訪者平均只答對4個，其中最多受訪者（73%）知道自願醫保受政府監管、保費透明度高。在4個扣稅年金的特點中，受訪者平均只答對1個，接近4成受訪者誤會年金是投資產品而非保險產品，反映港人對扣稅產品認識有待加強。

【扣稅年金同一般年金分別大 可以慳到幾多稅？：按此】

自願醫保保障範圍廣泛

市場上所有自願醫保產品須先獲食衞局認可及批准方可推出，相比一般醫保，自願醫保引入不少特色，其中一大賣點是保證續保至100歲以及不設「終身保障限額」，然而，僅得分別約三分一及一半人知道這兩個特點。此外，自願醫保亦承保一些常見醫療服務如日間手術、電腦斷層掃描、磁力共振掃描、非手術癌症治療（如化療、標靶治療等），保障範圍相當廣泛，惟僅少數受訪者知道這些特點。

【對冲長壽風險 保證攞到100歲年金 邊份保證回報高達2.7%？：按此】

風險相對低、可扣稅 盡早自製長糧

扣稅年金須符合保監局的指引，同樣地，港人對此不甚了解。僅30%受訪者知道年金期可由年金領取人年屆50歲或以上便開始，相對較早的退休起始年齡，可提供較大靈活性，讓有意提前退休的人士享有財務自由。作為一種長期保險產品，市場上有相當多的扣稅年金產品提供穩定及含有若干保證成分，加上連同強積金可扣稅自願性供款，每個課稅年度每位納稅人可享合計上限60,000港元扣稅額的誘因。對於年輕一族而言，扣稅年金實屬風險相對低且有效的退休策劃工具，能幫助及早籌劃並確立退休後的收入來源，實現理想退休生活。

健康與財富兩者關係密不可分，我們既要面對各種突如其來的挑戰，更要為充滿變數的未來作好準備。定期審視保障需要，並多加鑽研以加強自己對不同可扣稅產品的知識，就可以把握慳稅良機，為自己及家人提供更充足的保障。

順帶一提，只要在3月31日前成功投保自願醫保、扣稅年金或作出強積金可扣稅自願性供款，納稅人均可在2021／2022年的課稅年度享有相關的扣稅額，假如大家希望透過「扣稅三寶」慳稅，務請立即行動！