教孩子理財不應單純「講錢」

「趁墟」每宗交易的成交價只有1、2元，但孩子可透過這些實際的買賣、交易經驗，培養正確的金錢觀念，學懂應買則買。

筆者與兩名兒子的理財課是由「趁墟」開始，每2個月會在清晨5時，前往天光墟擺賣。

售賣的雖不是名貴物品，每宗交易的成交價只有1、2元，但孩子可透過這些實際的買賣、交易經驗，培養正確的金錢觀念，學懂應買則買，並為自己用不着的東西尋買家。

我們（從兒子8歲開始）去深水埗天光墟「趁墟」已超過10年，每次也有新的體驗。有一次去到深水埗通州街，下車見到只得3、4個攤擋在擺買，擔心人流少。後來得旁邊的婆婆提醒，才發覺翌日是公眾假期及重陽節，人們要去拜山，之後在擺好了攤擋後，便陸續有人來買東西，男女老幼、外傭，甚至外藉人士都有。

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我們帶去的東西來自兩個家庭，包括有新的恤衫、家庭用品、廚房用品、裝修工具、電器和電子零件、衫褲鞋等。由於開始秋涼，所以冬天和夏天的衣服也可以拿去賣。

長者買只需1元便買到一件貨品，其他人要貴2、3元。有時有長者會拿出長者咭，我們就會說「不用證明了，隨便揀吧」。記得有一位婆婆買了一條粉紅色的大浴巾，我說很厚和暖，冬天時可以蓋膝蓋，她很開心。

中年人喜歡買電子產品零件，長者就買些小玩意，但有時我們提醒他們買的東西是否合用。例如有伯伯看到CD/DVD想買，但原來他沒有DVD機，那便不要浪費金錢和多一件沒用的東西放在家裏了。

我們不希望自己清了東西，但到了別人的地方但沒用。雖然也有老人家說：「買來玩下啦，貪過癮」，然後展露開心的笑容，我們也開心。

擺完攤，買了3個新鮮出爐的波羅包，1人吃1個，滿足。

【天光墟.之一】



【作者簡介】教育學者，「理財啟苗」聯合創辦人。與香港教育大學研發「4S課程」，把實證為本的研結果轉化為實用的活動供父母及學校使用，促進兒童、青少年及親子理財的發展。

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