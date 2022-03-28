【消費優惠】TWIST指定手袋及配飾低至34折　豐澤屯門店陳列品低至5折優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. TWIST：指定手袋及配飾低至34折

由即日起至4月5日，會員於TWIST店舖或E-SHOP購買全綫手袋或配飾貨品1件額外85折，減價貨品低至34折。

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網店

2. 豐澤屯門店：陳列品低至5折優惠

豐澤屯門時代廣場分店將於4月3日最後一日營業，由即日起至4月3日，指定陳列品都有清貨大優惠，低至5折。優惠貨品數量有限，售完即止。

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時間：上午11時半至晚上8時半

地點：屯門時代廣場南翼3樓18B – 20號舖

3. 美心中菜：超值4人套餐外賣自取448元

全綫美心皇宮、翠園（旺角、廣場飯店除外）、八月花及八月居推出超值4人套餐，只需448元即可品嚐5道粵菜。

除了湯羹及飯之外，還有上湯焗龍蝦伊麵、明爐燒鵝皇（半隻）及紅燒原隻花膠扒三選一。另外，還有2款自選小菜，如豉汁帶子蒸豆腐、菜遠炒牛肉等。

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撰文：hket小編

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