【防疫調查】中大醫學院招志願者研腸道與疫苗關係　完成後可獲1200元禮券

本港第一針疫苗接種率已達9成，不過政府仍然繼續呼籲長者、長期病患等高風險人士接種疫苗。香港中文大學醫院院最近就獲食物及衞生局撥款，展開一項有關腸道微生物增強免疫力及減低疫苗副作用的研究，並招募志願者參與研究計劃。完成研究每位志願者更可獲得高達1,200元的超市禮券。

想參加研究計劃的志願者，只要是即將計劃近期內接種第一針科興疫苗、及年滿65歲或65歲以下二型糖尿患者，符合以上2項條件，就有資格報名參加研究。

志願者將被隨機分配服用為期16至18周價值數千元的益生菌或維他命，期間醫學院會安排參加者到威爾斯親王醫院覆診1年。參與研究人士在1年內可免費獲得益生菌補充劑或維他命、血液檢測。完成計劃後，參加者可獲價值1,200元的超市禮券。

研究旨在改善腸道健康及增強免疫力，及評估益生菌能否減少接種疫苗後的不良反應。有興趣人士可填妥網上報名表格或透過WhatsApp報名。

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研究參加資格 1. 計劃接種第一針科興疫苗

2. 65歲以上、或65歲以下二型糖尿病患者 WhatsApp報名電話：5125 1537

按此進入網上報名表格

責任編輯：嚴熹曼

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