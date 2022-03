【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？

8IGHT FIVE TWO便利店是本港全新便利店品牌,而藝人Bob亦成為了此品牌的合夥人。近日,品牌宣布將於4月15日公開限量發售8IGHT FIVE TWO NFT,名額999個,售價為800枚MATIC(約9,796港元),而成功購入NFT人士更可以擁有不少福利,馬上睇下有咩着數啦!

會員享永久免費優惠

8IGHT FIVE TWO宣布將於2022年4月15日公開限量發售香港首個結合虛擬與現實便利店的NFT,名額有999個,而一個8IGHT FIVE TWO NFT售價為800枚MATIC(約9,796港元)。

8IGHT FIVE TWO指,成為專屬持有者的優惠包括可以永久免費任食任享優惠,甚至成為便利店一份子,有機會成為852團隊一份子,參與未來業務發展,並投資開設分店,與852便利店攜手創業,創造更多額外收益。若果有興趣了解更多最新資訊,可以留意8IGHT FIVE TWO Facebook專頁。

