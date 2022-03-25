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【NFT】852便利店推首個虛擬與現實NFT　會員可享永久免費着數任拎？

個人增值 14:20 2022/03/25

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8IGHT FIVE TWO便利店是本港全新便利店品牌，而藝人Bob亦成為了此品牌的合夥人。近日，品牌宣布將於4月15日公開限量發售8IGHT FIVE TWO NFT，名額999個，售價為800枚MATIC（約9,796港元），而成功購入NFT人士更可以擁有不少福利，馬上睇下有咩着數啦！

會員享永久免費優惠

8IGHT FIVE TWO宣布將於2022年4月15日公開限量發售香港首個結合虛擬與現實便利店的NFT，名額有999個，而一個8IGHT FIVE TWO NFT售價為800枚MATIC（約9,796港元）。

8IGHT FIVE TWO指，成為專屬持有者的優惠包括可以永久免費任食任享優惠，甚至成為便利店一份子，有機會成為852團隊一份子，參與未來業務發展，並投資開設分店，與852便利店攜手創業，創造更多額外收益。若果有興趣了解更多最新資訊，可以留意8IGHT FIVE TWO Facebook專頁。

 

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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