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【投資展望】2022年企業運作關注社會議題　員工福祉更受重視

個人增值 12:20 2022/03/25

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氣候變化成為頭條多時，在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）期間便更覺明顯。雖然這種情況預料將會持續，但施羅德投資可持續投資環球主管Andrew Howard及積極擁有權主管Kimberley Lewis相信，2022年的新聞關注焦點將集中在社會議題之上，當中包括人力資本管理、多元化及包容性等。

人力資本管理

新冠疫情凸顯人力資本管理的重要性，當中包括圍繞居家辦公、職業安全與健康，及員工福祉等的公司政策。近年興起的零工經濟及非傳統工作模式將備受關注。工作模式轉變可帶來諸多裨益，而且很可能會持續。無論是直接還是間接依賴員工的企業都需要承擔起它們的責任，確保員工得受到應有待遇。即使眾多經濟體正逐漸恢復正常運作，企業善待員工的做法也應該維持不變。

多元化及包容性

多元化及包容性仍將是該公司在企業互動中的重點。行內歷來參與多元化議題時都只是集中關注董事會的性別多元性。計劃繼續推動多元包容，由高管團隊及管理層擴展至所有員工的層面，並橫跨種族、社會經濟等多元化維度。

 

責任編輯：陳玉蓮

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