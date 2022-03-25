  • 21°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 10:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】HOME+用Payme付款優惠　買滿398元減50元

精明消費 10:30 2022/03/25

分享：

Payme登陸HOME+，由即日起至4月30日，於HOME+買滿398元並用Payme付款，輸入優惠碼「PMEC50」即可減50元。優惠數量有限，先到先得。

    點擊圖片放大

按此進入HOME+網店

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【消費優惠】新雅文化網上圖書展　精選圖書低至5折／補充練習8折
今日
【消費優惠】新雅文化網上圖書展　精選圖書低至5折／補充練習8折
【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠　Living Plaza產品買5送1
2022/03/24
【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠　Living Plaza產品買5送1
【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠　最平$228任揀150套戲
2022/03/24
【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠　最平$228任揀150套戲
【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠　指定生餃低至$2隻
2022/03/23
【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠　指定生餃低至$2隻
【消費優惠】運動家精選運動產品折扣　Adidas／Nike低至7折
2022/03/23
【消費優惠】運動家精選運動產品折扣　Adidas／Nike低至7折
星巴克 香港 付款優惠 著數優惠

下一篇文章

【消費優惠】新雅文化網上圖書展　精選圖書低至5折／補充練習8折
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【抗疫支援】感謝醫護人員抗疫　食肆及商場專屬優惠一覽
【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護　出示員工證免費領取200GB流動數據
【抗疫支援】csl及1O1O支援醫護　出示員工證免費領取200GB流動數據
【5000元消費券】搵登記參考編號　教你4步查閱八達通消費券摘要
【5000元消費券】搵登記參考編號　教你4步查閱八達通消費券摘要
今日優惠精選 - 【消費優惠】鮨政外賣自取8折　PHD Pizza買一送一
【消費優惠】鮨政外賣自取8折　PHD Pizza買一送一
【社會福利】綜援生果金長生津金額上調2.6%　追溯至2月1日生效
【社會福利】綜援生果金長生津金額上調2.6%　追溯至2月1日生效
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
【5000元消費券】遺失八達通點算好？　報失八達通卡教學
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款