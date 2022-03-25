【消費優惠】HOME+用Payme付款優惠 買滿398元減50元 精明消費 10:30 2022/03/25 分享： Payme登陸HOME+，由即日起至4月30日，於HOME+買滿398元並用Payme付款，輸入優惠碼「PMEC50」即可減50元。優惠數量有限，先到先得。 ▼點擊圖片放大 按此進入HOME+網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】新雅文化網上圖書展 精選圖書低至5折／補充練習8折 今日 【消費優惠】新雅文化網上圖書展 精選圖書低至5折／補充練習8折 【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠 Living Plaza產品買5送1 2022/03/24 【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠 Living Plaza產品買5送1 【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠 最平$228任揀150套戲 2022/03/24 【消費優惠】Now E「10套電影通行證」優惠 最平$228任揀150套戲 【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠 指定生餃低至$2隻 2022/03/23 【消費優惠】堅信號上海生煎皇外賣優惠 指定生餃低至$2隻 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 2022/03/23 【消費優惠】運動家精選運動產品折扣 Adidas／Nike低至7折 星巴克 香港 付款優惠 著數優惠