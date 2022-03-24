【大灣區】珠海發布基本公共服務「十四五」規劃　建港珠澳緊急醫療救援聯動機制

珠海市政府在本周一（21日）在官方網站發布《珠海市基本公共服務「十四五」規劃》，內容涉及教育、醫療、住房等公共服務領域，促進粵港澳三地公共服務深度融合是其中一大重點。其中，根據《規劃》，未來五年珠海將推進建立港珠澳緊急醫療救援聯動機制和衛生應急機制。

強化港珠澳公共衛生合作

《規劃》提出，加強重大疫情防控與救治體制機制建設，強化港珠澳公共衛生合作，推動全市人口健康素質和衛生健康水平全面提升。

根據《規劃》，未來5年，珠海重大疫情防控救治能力要顯著增強，要健全重大疫情防控機制。包括港珠澳公共衛生合作更加緊密，到2025年建立珠澳緊密型疫情聯防聯控機制，珠澳醫療轉診制度實現重大突破。在出入境檢驗檢疫、疫情信息互通、病例轉運、港珠澳三地疫情防控形勢綜合研判、突發公共衛生事件應急演練、公共衛生日常業務交流等方面進行全面深入合作，強化區域聯動，在區域重大疫情防控上形成強大合力，推進港珠澳緊急醫療救援聯動機制和衛生應急機制建立等。

推進與境外學校合作交流

在教育領域，《規劃》提出未來5年珠海將着力補齊教育短處，破解長期以來全市東西部教育資源分布不均的現實難題。同時創新性提出要加強與港澳地區聯系，有序推進與境外學校合作交流，促進普通高中教育更加開放發展。

《規劃》還提出要支持鼓勵更多港澳人才在珠海創新創業，以加大資金扶持力度、推進跨境公共服務對接以及破除港澳人員在珠就業創業、社會保障、執業資格等機制障礙，為港澳人才在珠就業提供更加便利的環境。

借港澳優勢推動養老服務

此外，養老方面，根據統計，2020年底珠海市60歲以上的老齡戶籍人口為24.4萬，佔總戶籍人口的10%，全市老齡人口數量在過去15年間實現倍增。推動養老服務產業發展，是珠海未來提升公共服務力的重要領域。

《規劃》提出，要發揮珠海市毗鄰港澳的優勢，發展以老年醫療、康復護理、健康體檢等為主的老年健康服務產業，盡快形成「養老+醫療康復」一體化的產業發展模式。同時，鼓勵社會力量採取規模化、連鎖化方式運營養老機構，支持民間資本投資建設、運營專業化的養老服務設施。

責任編輯：鄭樂怡

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