【ESG】香港首隻碳期貨ETF上市　港交所：港ESG ETF去年市值增8成

近年各國積極推動實現碳中和目標，帶動碳排放配額相關的投資機遇。中金公區旗下的中金香港資管發行的中金碳期貨ETF （03060） 於3月23日掛牌，為香港首隻碳期貨ETF，追蹤「ICE EUA碳期貨指數（額外回報）」，助投資者參與碳排放市場。

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該ETF透過追蹤「ICE EUA碳期貨指數（額外回報）」，該指數主要衡量長倉一籃子ICE EUA期貨合約的表現。在歐盟碳排放交易體系下，每份EUA允許持有人排放一公噸二氧化碳當量的溫室氣體。

該ETF每手交易單位10個，以今日收市價計算，入場門檻約673港元，另設有人民幣櫃台 （83060） 、美元櫃台 （9060） 。

中金香港資管董事總經理林寧表示，投資者可通過該ETF參與世界上最大、流動性最好、交投最活躍的碳市場。同時，由於碳資產與其他資產的回報相關性較低，投資於該ETF是有助實現多元化投資。

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港交所：港ESG ETF去年市值增8成

港交所 （00388） 歡迎首隻碳期貨ETF上市，將香港上市的商品ETF涵蓋範圍進一步擴展至碳信用產品，而碳信用產品是推動全球達至碳中和的重要資產類別之一。

港交所交易所買賣產品主管羅博仁表示，氣候變化及減碳是全球投資者愈來愈重視的議題。碳期貨ETF在香港市場的推出，不但為投資者提供嶄新機遇，讓他們以更便捷及具成本效益的方式參與碳排放市場，也為香港的ETF產品生態圈增添活力。

港交所指，香港ESG ETF去年市值增長84%至45億元，平均每日成交金額則按年增長逾2倍至4,090萬元。

截至2022年2月底，香港上市的交易所買賣產品（ETP，包括ETF和槓桿及反向產品）共有157隻，市值達4,235億元；今年首2個月的平均每日成交金額為89億元，較2021年全年平均每日成交金額77億元上升15%。

責任編輯：李瑩

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