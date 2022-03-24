【虛擬銀行】ZA Bank開業2周年推4項優惠　成功開戶兼消費獲$222現金獎賞

虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）正式開業滿2周年，推出4項優惠，包括ZA Coin獎賞、開戶優惠、ZA Card消費回贈以及信用卡帳單分期回贈。另外，新冠肺炎康復者更可零等待的投保人壽保險。

開業2周年推出4項優惠

開戶優惠



即日起至4月21日，全新用戶憑邀請碼【ZA2HBD】開立ZA Bank帳戶，並於成功開戶後14日內在任何商戶使用ZA Card作合資格消費1次，可獲222元現金獎賞。



即日起至4月21日，全新用戶憑邀請碼【ZA2HBD】開立ZA Bank帳戶，並於成功開戶後14日內在任何商戶使用ZA Card作合資格消費1次，可獲222元現金獎賞。 ZA Coin獎賞



每名用戶將獲發專屬的「提名獎賞」，抽取由定存加息劵、貸款減息劵或保險優惠碼任何兩款組成的獎賞組合；成功邀請6位好友為自己投票，可獲餘下的一款獎賞，另加最高20萬ZA Coin獎賞。



每名用戶將獲發專屬的「提名獎賞」，抽取由定存加息劵、貸款減息劵或保險優惠碼任何兩款組成的獎賞組合；成功邀請6位好友為自己投票，可獲餘下的一款獎賞，另加最高20萬ZA Coin獎賞。 ZA Card消費回贈



即日起至4月20日，用戶憑ZA Card作不少於10元的合資格簽帳交易，可獲得一次「最勁抽」機會，抽取高達簽賬額324%的回贈獎賞或其他指定獎賞。



即日起至4月20日，用戶憑ZA Card作不少於10元的合資格簽帳交易，可獲得一次「最勁抽」機會，抽取高達簽賬額324%的回贈獎賞或其他指定獎賞。 信用卡分期現金回贈



即日起至3月31日，用戶成功申請信用卡帳單分期計劃並於4月14日或之前提取，將可獲得高達賬單分期金額4%之現金回贈。

另外，ZA Bank更夥拍數碼保險公司ZA Insure，為新冠康復者提供零等待的投保服務。從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠康復者經ZA Bank App投保「ZA人壽保」，毋須等待便可進行標準核保程序，最快3分鐘獲得保障。由即日起至4月20日，全新及現有用戶經ZA Bank App憑優惠碼【ZA2HBD】換領「ZA人壽保」，更可獲贈首3個月100萬港元保額的人壽保障，優惠不設限額。

同時，ZA Bank亦分享了一些有趣的數據，截至去年12月31日，ZA Bank有逾50萬用戶，用戶規模冠絕虛銀同業；客戶存款逾70億港元，用戶2年來賺取超過1億港元存款利息，相等於340萬個漢堡包。

責任編輯：曹佩鈞

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