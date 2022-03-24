【虛擬銀行】ZA Bank開業2周年推4項優惠　成功開戶兼消費獲$222現金獎賞

下一篇文章
【消費優惠】Mono Mono精選零食家品傢俬限定優惠 Living Plaza產品買5送1
虛擬銀行ZA Bank（眾安銀行）正式開業滿2周年，推出4項優惠，包括ZA Coin獎賞、開戶優惠、ZA Card消費回贈以及信用卡帳單分期回贈。另外，新冠肺炎康復者更可零等待的投保人壽保險。
開業2周年推出4項優惠
另外，ZA Bank更夥拍數碼保險公司ZA Insure，為新冠康復者提供零等待的投保服務。從未因感染新冠肺炎而入住醫院的新冠康復者經ZA Bank App投保「ZA人壽保」，毋須等待便可進行標準核保程序，最快3分鐘獲得保障。由即日起至4月20日，全新及現有用戶經ZA Bank App憑優惠碼【ZA2HBD】換領「ZA人壽保」，更可獲贈首3個月100萬港元保額的人壽保障，優惠不設限額。
同時，ZA Bank亦分享了一些有趣的數據，截至去年12月31日，ZA Bank有逾50萬用戶，用戶規模冠絕虛銀同業；客戶存款逾70億港元，用戶2年來賺取超過1億港元存款利息，相等於340萬個漢堡包。
責任編輯：曹佩鈞
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 理財快訊