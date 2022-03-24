【自願醫保】5星級VHIS半私家房計劃比較　邊份屬中產家庭之選？

自願醫保（VHIS）是獲政府認可的醫療保險，扣稅優惠成為一大誘因，但保障度及價格可以差天共地，今次我們集中比較保障度高的5星級自願醫保半私家房計劃，看看哪款屬於中產家庭之選？

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為了讓消費者易於比較，10Life精算師以12個傷病個案醫療費用為基礎，逐一評估自願醫保的保障並作出評級。去年我們更優化評級方法，提升乳癌個案的醫療開支假設，並檢視產品的抗醫療通脹能力。



5星評級自願醫保是眾多產品中的強者，只有預計平均保障率達99.5%或以上、提供全數保障、每保單年度賠償上限大於或等於800萬港元的半私家房產品，才可獲此殊榮。今天，我們將比較10款5星級自願醫保，仔細看看它們的差異。



僅3款產品不設終身賠償上限 保費相差達48.8%



雖然產品全數保障多個項目，但賠償金額受每年及終身賠償上限所限。10款產品的每保單年度賠償上限分別為8,000,000港元至30,000,000港元。此外，只有3款產品不設終身賠償上限，分別是中國太平、保柏和信諾。



大部分半私家房產品僅涵蓋亞洲地區，只有藍十字（涵蓋全球）、Bowtie和保柏（涵蓋美國除外的全球地方）三款例外。產品保費介乎11,152港元至19,768港元，男女保費相同。以受保地區為亞洲的產品比較，35至44歲平均每年保費最高的是友邦（16,592港元），而最低的是信諾（11,152港元），兩者相差48.8%。

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訂明非手術癌症治療、住院或日間手術前後門診、家中看護保障比較

高階醫保保障當然不止於手術保障，為了進一步了解產品特點，我們特意挑選3個用家關心的項目來比較產品，包括訂明非手術癌症治療、住院或日間手術前後門診，以及家中看護。

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訂明非手術癌症治療：見例子包括化療、標靶藥等，當中標靶藥集中對付癌細胞，副作用較少，但價錢非常昂貴，每月藥費隨時過萬，加上療程或許漫長。不過，大部份產品均全數保障訂明非手術癌症治療，令患者可以專注治療。



住院或日間手術前後門診：手術前門診讓患者了解手術的適合性，而手術後亦要透過門診跟進病情。部分醫療保險只保障數次門診，未必足以應付需要。在10款產品中，只有友邦、保柏和信諾全數保障至少入院前30日內及出院後90日內的門診費用，而且不限次數。

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家中看護：中風、骨科手術、腎衰竭等患者，出院後或需聘家中看護來協助復康運動、護理傷口。大部份產品都以全數保障形式賠償相關費用，其中藍十字保險、中國太平、富衛人壽保障期較長，提供每個保單年度超過195日。

上述無自付費（墊底費）的計劃保費過萬元，若想以較低廉的價錢投保，可考慮設有自付費的計劃。以同樣是自願醫保半私家房計劃，並以非吸煙成人為例，自付費20,000至40,000港元以及自費40,000至60,000港元的自願醫保，均有助減輕保費壓力。

醫療保險保障項目繁多，本文只比較了部分保障。此外，讀者亦需留意保費一般跟隨年齡、醫療通脹上升。因此，投保前宜考慮個人需要、供款能力、產品特點等因素。

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視爲銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料爲準。以上保費資料更新至2022年3月15日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：【自願醫保半私家房比較2022】「5星級」自願醫保大激鬥 保障及價格全披露】

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