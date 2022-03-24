【隔離恩物】方艙醫院隔離人士　享免費睇MyTVGold 1個月解悶

第5波疫情下，香港每天確診宗數已過萬宗以上，有確診人士需要入住方艙醫院隔離。在隔離地方確實欠缺娛樂，但有報道指有方艙醫院已獲無綫電視ｍyTV SUPER提供娛樂專區，入位人士可獲免費一個月MyTV Gold服務。

優先分配予逗留7日以上人士

報道指，方艙醫院隔離人士可以按照入住告示的指示，將姓名、房間號碼、接受檢測日期及入住日期WhatsApp至指定號碼申請。由於名額有限，會優先分配給逗留隔離設施7天或以上人士。myTV Gold每月月費為78元，除了包括基本版服務外，亦包括myTV SUPER演唱會點播組合、動漫兒童點播組合、myTV SUPER荷里活電影組合和myTV SUPER足球組合等。換言之，方艙醫院隔離人士可以免費任睇以上內容。

免費登記步驟 一、登入myTV Super網址

二、選單介面按「登入/ 啟動」

三、到網頁最底部位置，輸入隔離時當局提供的「免費1個月myTV Gold App」紙張上的啟用碼

四、按指示輸入個人資料

五、收取SMS驗證碼並在網站輸入

六、網站會顯示客戶號碼及帳戶密碼

七、再於手機下載myTV Super應用程式

八、輸入相應「客戶號碼」及「帳戶密碼」，即可免費使用myTV Gold服務1個月

責任編輯：區祖飛

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