  • 25°C
香港時間 : 2022325日 (週五) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【MPF】強積金3月初步料人均蝕$2,700　3月份強積金賺蝕表現一覽

17:35 2022/03/24

分享：

積金評級公布，截至3月24日止，強積金已連續3個月見紅，估算3月份強積金虧損約超過127億元，令2022年首季虧損擴大至約740億元。是自2020年第一季以來，最慘淡的開首季度。

在460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2,700元，而今年以來累計，每人約虧損 16,100元，相當於香港打工仔平均一個月的薪。強積金總資產估算將由2021年底約1.182萬億元下跌5.16%至3月底約1.121萬億元（相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘由約25.8萬元下跌至約24.4萬元）。

強積金基金的平均投資回報在3月份下跌了2.52%，今年以來則下跌7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。中、港股票是3月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。

3月份錄得正回報的強積金基金類別
（按3月份回報低至高排序）

    點擊圖片放大

3月份回報跌幅最大的強積金基金類別
（按3月份回報跌幅小至大排序）

    點擊圖片放大

積金評級主席叢川普表示，本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地的疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動，要預計市場仍然會大上大落。但成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標

想知更多強積金回報表現，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

欄名 : MPF理財

最新專欄文章 更多

【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至3月24日）
2022/03/24
【MPF】強積金供款、整合、計算、對冲、提取　懶人包讓你一文睇清！（更新至3月24日）
【MPF】2月份強積金人均蝕$5,723　今年首兩月每人累蝕逾$13,000
2022/03/14
【MPF】2月份強積金人均蝕$5,723　今年首兩月每人累蝕逾$13,000
【MPF】俄烏局勢惡化全球股市下挫　今年來強積金初步人均蝕$11,706
2022/03/01
【MPF】俄烏局勢惡化全球股市下挫　今年來強積金初步人均蝕$11,706
【MPF】劉麥嘉軒：善用TVC壯大退休儲備　鼓勵21/22課稅年度前開戶及供款
2022/02/28
【MPF】劉麥嘉軒：善用TVC壯大退休儲備　鼓勵21/22課稅年度前開戶及供款
【MPF】2月強積金回報初步料人均蝕$7,800　市場短期波動料持續
2022/02/25
【MPF】2月強積金回報初步料人均蝕$7,800　市場短期波動料持續
股票 港股 香港 退休 強積金

下一篇文章

【抗疫支援】臨時失業支援即日起接受申請　合資格人士可獲1萬元（附申請方法）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款