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【MPF】強積金3月初步料人均蝕$2,700　今年來虧損等於打工仔平均1個月人工

17:35 2022/03/24

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積金評級公布，截至3月24日止，強積金已連續3個月見紅，估算3月份強積金虧損約超過127億元，令2022年首季虧損擴大至約740億元。是自2020年第一季以來，最慘淡的開首季度。

在460萬名強積金成員當中，估算在3月份每人損失約超過2,700元，而今年以來累計，每人約虧損 16,100元，相當於香港打工仔平均一個月的薪。強積金總資產估算將由2021年底約1.182萬億元下跌5.16%至3月底約1.121萬億元（相等於每名強積金成員的平均帳戶結餘由約25.8萬元下跌至約24.4萬元）。

強積金基金的平均投資回報在3月份下跌了2.52%，今年以來則下跌7.09%，是自2020年首季以來起步最差的一年。中、港股票是3月份兼今年首季表現最劣的資產類別，預計將連續三季見紅。

3月份錄得正回報的強積金基金類別
（按3月份回報低至高排序）

    點擊圖片放大

3月份回報跌幅最大的強積金基金類別
（按3月份回報跌幅小至大排序）

    點擊圖片放大

積金評級主席叢川普表示，本地及環球的問題將會持續，亦將繼續打擊強積金成員的信心。中港兩地的疫情、俄烏戰事、全球通脹及加息壓力都令市場波動，要預計市場仍然會大上大落。但成員應保持投資，也要好好地分散投資及聚焦長遠的退休目標

想知更多強積金回報表現，留意強積金懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : MPF理財

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