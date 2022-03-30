【職場熱話】人工應該係一個公開的「秘密」?

一講人工幾多，不少人都會立刻提高警覺性，認為是一個秘密，其程度堪比女性年齡的密。不過在現今世代要知道同事的人工其實並不太難，只要到相關的求職網站其實也可以大約知道相關職位的工資範圍。

事實上，不少人在離開現有職位後都會在網上平台將個人的工資水平、該公司文化、高層作風、工作經驗等分享到網上平台。只要在網上搜尋一下，大約也可以了解該公司的情況。但為甚麼有些人仍然會覺得人工是「不能說的秘密」呢？

過去不少打工仔都不願意公開自己的人工，主要因為怕人工低於同事而被取笑。又不想被同事知道人工過高，但原來工作性質相近等原因。其實說穿了，就是人性的弱點，不想被人知道自己人工過低，或是不想同事之間有比較等等，讓社會對於人工這回事仍然欠缺透明度。

另一方面，有部分公司不充許員工將工資告訴其他同事，有不少人認為這樣是為了讓公司更容易管理，因為若A同事知道自己人工較B同事低，但原來工作的性質相近或會引致A同事不滿，因而選擇離開公司，公司要再重新請人，亦浪費人力去處理等。

但在這個資訊發達的年代，打工仔們是否需要改變思維，將其變成公開的「秘密」，讓工資資訊更具透明度，大家才能得到合理的工資水平？

責任編輯：陳玉蓮

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