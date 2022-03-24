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【抗疫支援】臨時失業支援即日起接受申請　合資格人士可獲1萬元（附申請方法）

16:20 2022/03/24

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為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助的「臨時失業支援」計劃即日起接受申請，截止申請日期為4月12日。合資格人士將每人獲發一筆過1萬元，申請人可透過計劃網站或透過熱綫預約前往特定服務中心遞交申請。

【失業？單身同有家室係兩個世界！：按此

針對失業人士而設的「臨時失業支援計劃」即日起接受申請，涉及款項30億元，料可惠及30萬名短期失業者。計劃將向合資格申請人提供一筆過1萬元援助，除全職兼職人士外，工作場地被勒令關閉（如美容院、健身中心、餐飲處所）而停工僱員亦可申請。

申請人需在提交申請時並非綜合社會障援助計劃的受助人，以及並非受惠於政府在第六輪「防疫抗疫基金」下其他指定紓困措施。

【傳最快4月7日派首期$5000消費券 最遲3月25日前更改登記資料：按此

「臨時失業支援計劃」申請資格及詳情

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合資格申請人可由即日起至4月12日起透過「臨時失業支援」計劃網站提交網上申請。申請人如須專人協助，亦可以今日起透過熱綫183 6128預約前往特定服務中心。

■網上申請方法（收入記錄在強積金戶口的申請人）■

 

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沒有強積金戶口的申請人，可在網站了解其申請方法，如有查詢，可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk或致電熱綫183 6128。

服務中心地址（必須先致電熱綫預約）：

  • 北角電氣道180號百家利中心15樓1501室
  • 旺角彌敦道655號胡社生行18樓1805-06室
  • 觀塘巧明街111號富利廣場16樓1606室
  • 大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心會堂
  • 元朗體育路8號元朗區體育會賽馬會大樓1樓

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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