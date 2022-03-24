【抗疫支援】臨時失業支援即日起接受申請　合資格人士可獲1萬元（附申請方法）

為因第五波疫情而失去工作的人士提供協助的「臨時失業支援」計劃即日起接受申請，截止申請日期為4月12日。合資格人士將每人獲發一筆過1萬元，申請人可透過計劃網站或透過熱綫預約前往特定服務中心遞交申請。

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針對失業人士而設的「臨時失業支援計劃」即日起接受申請，涉及款項30億元，料可惠及30萬名短期失業者。計劃將向合資格申請人提供一筆過1萬元援助，除全職兼職人士外，工作場地被勒令關閉（如美容院、健身中心、餐飲處所）而停工僱員亦可申請。

申請人需在提交申請時並非綜合社會障援助計劃的受助人，以及並非受惠於政府在第六輪「防疫抗疫基金」下其他指定紓困措施。

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■「臨時失業支援計劃」申請資格及詳情■

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合資格申請人可由即日起至4月12日起透過「臨時失業支援」計劃網站提交網上申請。申請人如須專人協助，亦可以今日起透過熱綫183 6128預約前往特定服務中心。

■網上申請方法（收入記錄在強積金戶口的申請人）■

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沒有強積金戶口的申請人，可在網站了解其申請方法，如有查詢，可以發送電郵至enquiry@tur.gov.hk或致電熱綫183 6128。

服務中心地址（必須先致電熱綫預約）：

北角電氣道180號百家利中心15樓1501室

旺角彌敦道655號胡社生行18樓1805-06室

觀塘巧明街111號富利廣場16樓1606室

大埔運頭塘邨運頭塘鄰里社區中心會堂

元朗體育路8號元朗區體育會賽馬會大樓1樓

責任編輯：李瑩

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