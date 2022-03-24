【品味投資】蘇富比拍賣乾隆董邦達古代書畫　最高估價9,000萬

中國古代書畫藏着中國古代文化和意景，每一幅均出自不同名人手筆具有一定價值。香港蘇富比中國古代書畫春季拍賣將於4月下旬舉行，隆重推出專場拍賣，呈獻乾隆、董邦達「中秋帖子詞卷」。古代書畫拍賣則由宮廷畫家冷枚「高士賞梅圖」領銜，一顯清初人物畫之典範。高古作品則有「宋人寫經」及顧安「竹石圖」。

出自乾隆手筆宣揚政治意識

乾隆、董邦達「中秋帖子詞卷」創作於乾隆11年（1746年），引首為乾隆御筆「廣寒清照」大字，緊接有乾隆在藏經紙上寫「擬中秋帖子詞有序」一篇，董邦達奉敕繪製山水，後有汪由敦鈔錄內廷翰林恭和御製元韻九首，內容豐富。此外，此卷不僅記載著一場宮廷宴席中君臣之間的詠詩活動，更是一個契機，開啟了歷時15年與廷中重臣的互動，宣揚「國泰民安，勤政愛民，領導有方」，還象徵著新時代的正式開始。此卷估價為7,000萬至9,000萬港元。

另外，亦有多幅古代書畫，分別是出自經歷了康雍乾三朝、乾隆帝最為賞識的人物畫家冷枚的作品「高士賞梅圖」估價為1,000萬至1,500萬港元。亦有史忠「竹亭話舊圖」，此卷前有王守仁行書「天機流動」四大字引首，後有吳湖帆題跋讚賞之，幾經名人過目，估價為150萬至300萬港元。

■香港蘇富比2022年古代書畫春拍精選■​​​​​​​

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責任編輯：區祖飛

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