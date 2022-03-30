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【Netflix劇集】 人氣青春韓劇《二十五，二十一》　呈現金融風暴下的熱血青春

博客 13:18 2022/03/30

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人氣青春劇《二十五、二十一》

韓劇《二十五，二十一》被韓國網民喻為 2022 年首季最好看劇集之一。女主角羅希度由演技超強的頂級演員金泰梨飾演已是亮點，而南柱赫飾演的白易辰，也被粉絲喻為「男朋友」終於遇上人生角色。 

劇情講述男女主角相遇在 1998 年亞洲金融風暴的大時代下，分別是為 22 和 18之齡，接着在 3 年間不斷的經歷創傷、誤會、最後彼此依靠，直至 25 歲和 21 歲那年才相愛的青春羅曼史。

除了男女主角愛情綫外，還有 3 個好友角色，友情綫亦讓人笑中有淚。(網上圖片)

劇中男主角白易辰，原本是大企業老闆的兒子即為傳說中的富二代，但家裏在1997年因為金融海嘯爆發而導致破產，他一夕之間從財閥少爺淪為住在破舊單間的男孩。家人被迫分開各奔東西，白易辰原本正讀延世大學二年級，是位高材生，但因為沒錢繳學費被迫退學，同時為了生計還拼命打工還債。

煲劇迷不妨先了解一下究竟那年的金融風暴對韓國人的影響有多深遠，增進下通識，有助入戲。

南柱赫自上次的《Start Up》男主人設負評後，今回搭檔金泰梨，被喻為終於遇到人生角色了(網上圖片)

大時代背景

1970、80年代，韓國經濟起飛與台灣、新加坡及香港並列為「亞洲四小龍」，被視為繼日本之後，亞洲國家經濟發展的典範。1996年時更躍升世界第11大經濟體， 85%韓國民眾自認為是中產階級。但來到1997年時，泰國為了加速金融自由化開放了資本管制，大量的資金灌注到泰國市場，導致泰國股市、房地產都有過熱現象。直至該年7月，泰國的外匯儲備近乎用盡，因此泰國政府宣布放棄讓市場決定泰銖的率，隨即泰銖急速貶值16%，接着引起骨牌效應。

金泰梨轉校後遇上同是劍擊選手的高宥琳(中、苞娜飾)，亦敵亦友。

因各國貨幣一一貶值，掀起金融風暴席捲整個亞洲。因此令韓圜大貶、股市崩盤、外存底嚴重不足，政府、銀行、企業都無力償還龐大的外舉債。當時自殺潮、失業潮、倒閉潮不斷，韓國不得已向國際貨幣基金組織（IMF）申請緊急救助協議，援助額達550億美元。

因為國家宣告破產，整個韓國氣氛低迷，不過就在當時的金大中政府及多間大企業集團及媒體的聯合發動下，1998年初開啟了「獻金運動」，鼓勵國民將家中存放的黃金捐獻出來，融成金條以援助國家。

在3個月後總共募集了225噸黃金，相當於21億美元價值，共有349萬人參與，等於全南韓人口當中，每13人就有 1人捐出黃金，這項獻金運動讓國際看到韓國人民的凝聚力之強大。

好的時代？壞的時代？

正因着此時代是整部劇的核心，故男主角白易辰於戲中便說出了「時代，它能輕易奪走妳的夢想，不僅夢想，它也會奪走錢財，還會奪走你的家人，有時候也會一次奪走這三樣東西。」讓人倍感心痛。

金泰梨以 31 歲之齡，演繹一個未夠 20 歲的傻氣耿直高中生，完全零違和感，演技受到讚賞。(網上圖片)

就在他最徬徨無依之時，遇到女主角羅希度，使他的人生觀帶來轉變。她是那種義無反顧地為夢想進發型，小時候本着擊劍神童之名，所以人生希望就是能成為世界奪金的運動員，也正是遇着同一個金融風暴，導致學校預算縮減，令劍擊社因此被殺社。

她質問教練時，遭教練反諷「剝奪你夢想的不是我，而是這個時代。」原本充滿青春夢想的兩少年，皆被這個時代影響了整個人生。

金泰梨轉校後遇上同是劍擊選手的高宥琳(中、苞娜飾)，亦敵亦友。

但羅希度天性樂觀，並沒有因此而給打倒，千方百計要轉學到另一間有劍擊社的學校，並且因為她的堅持、努力不懈，所以有機會參加劍擊國家代表評選賽，教練對她說︰「因為你沒有放棄，所以機會才會找上門，時代幫助了你。」編劇讓時代一詞貫穿了全劇，好的時代？壞的時代？不期然會令人反思，再壞的人生，或許只要人夠努力，還是有把它變好的可能性，這也許是編劇寄語處身在現今大時代的你和我吧！

（每周六、周日 10pm  Netflix與韓國同天更新。）

撰文：郭秀芳

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欄名 : 型男玩物誌

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