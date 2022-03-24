【投資展望】瑞銀：股市年內續走高　料2板塊可跑贏

為遏制通脹進一步升溫，美國聯儲局主席鮑威爾表示願意實施較大幅度加息，如果美國落實加息50個基點，這將是自2000年以來的首次。他重申，聯儲局過去成功引領經濟軟着陸，目前經濟也能夠承受更高的利率。其鷹派論調不利於美債，美國10年期國債收益率再漲。

鮑威爾的言論反映央行處於對抗通脹狀態，市場對利率的預期也有所調整。聯邦基金期貨市場目前反映出的預期是美國今年加息幅度超過200個基點，包括上周的25個基點的漲幅。這將是聯儲局自1994年以來最迅速的緊縮步伐，並意味着今年至少一次加息50個基點。



美國勞動力市場「非常緊張」

鮑威爾稱美國經濟能夠再次軟着陸，這受到當前經濟偏強的勢頭支持。美國最新失業率只有3.8%，他形容勞動力市場現在「非常緊張」。確實，目前勞動力市場可能比疫情爆發前更繃緊，因為當時企業較容易增聘員工。但隨着防疫限制解除，在活動正常化情況下，經濟仍有望保持強勁的勢頭。瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室預計美國今年經濟增速達到3.6%，高於趨勢的增長應為經濟提供緩衝。

聯儲局多次成功在不引起經濟衰退的情況下收緊政策。債市已反映經濟增長放緩風險上升，美國2及10年期國債收益率差周一曾經跌破20個基點。如果聯儲局以接近市場預計的步伐加息，並縮減其資產負債表的規模，對經濟無疑造成了「逆風」。房貸利率也已上調和信貸利差擴大。不過，在1965、1984和1994年，聯儲局在沒有造成經濟衰退的情況下啟加息周期，至於2020年等其他經濟衰退，則並非緊縮政策的結果。

聯儲局可以選擇放慢加息步伐，以滿足兩大目標，就業最大化及價格穩定。雖然聯儲局願意將利率推入限制性區間，但這不意味對政策收緊或戰事等經濟不利因素置若罔聞，央行料將因應增長放緩情況來調整緊縮的步伐。



價值及金融板塊跑贏

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室認為現在難以判斷聯儲局無法在不破壞經濟增長的情況下為通脹降溫，因此，股市年內繼續走高可期。但鑑於不確定性增加，對不同板塊持有不同的觀點，從而對總體股票進行中性配置。投資者也應為利率上升做好準備，包括考慮價值及金融板塊，因為它們一般在這種環境下能夠跑贏。

責任編輯：陳玉蓮

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