【理財個案】80後持物業冀達財務自由　轉按套現百萬買高息股增現金流可行嗎？

成功買樓自住後，如何可加快腳步實現財務自由？有讀者是一名80後，現時持有一個已供滿的自住物業，他希望可以達成財務自由，正考慮應否將物業轉按套現，套現100萬至200萬元，分段購入高息優質股票，增加現金流。這個方法是否行？看看龔成是如何回答。

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讀者：

你好，我是80後，一直很想達成財務自由，現有些迷茫，希望你可給予我些意見，謝謝！

置業是我在初中時已有的夢想。畢業後初入職場， 遇上社會經濟不境，努力工作仍然人工不高。扣除家用、基本開支，已很難儲蓄。當時我為了有多點儲蓄，便做多兩份兼職，成功在2003年尾，以1成首期，用個人名義置業，作自住用途。早年已成功供完物業，物業市值約600萬元。

之前購買了你提曾及過的港燈 （02638） 收息股，平均買入價位為7.11元，共6000股。

我現持有現金20萬元，應怎樣部署及投資？

同時，我很想增加現金流，我是否應把已供滿的物業轉按套現，最高可套現6成約360萬元。但我只想套現100至200萬元，然後分段購入高息優質股票，用股息抵銷套現的每月還款額？餘下的便是永久現金流？我這分析是否正確？和應選那些股票？

請你給予意見，謝謝。

龔成：

加按套現，再將資金投資增值或收息工具，的確是一個方法，因為加按的利息不高，而投資收息的回報大多比按息高，因此自然就能賺取息差。

不過，世上沒有無風險的投資，每一個動作都有利有弊，有時點樣做，好睇你的投資目標，以及風險承受能力。

加按後面對加息周期，支付的利息會增加，息差優勢會減少，另外，以現時的股市情況，不少股票都升了，這時未必是最好的買入時機。因為借錢投資這策略，其實應「有投資機會才用」。

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因此，加按買股票在你的情況，不是不值得去做，但是否在這刻做，以及做多少，會是一個問題。

你表示只想套現100萬元至200萬元，這點我認同的，因為這刻不建議按盡。而以現時的市況，最好只動用其中100萬元買收息股，策略上會較好。

你可考慮投資以下股份，建立一個平穩的收息組合，平均應有5%股息：

至於你所說的「用股息抵銷套現的每月還款額」，由於你每月還款中，會包括本金加利息，而你收取的股息，只會有利息部分，因此未必足以完全抵銷供款，這點要留意。

其實，你可先計算每月的還款情況，同時集中分析一些收息股，可以以過往的股息作參考，計算能收息多少股息，從而計出每月的平均收息及供款情況。

另外，我建議你努力提升股票投資能力，因為你本身有一筆很好的錢可以運用，但你運用得適合與否，可以令你處於很不同的狀態，因此只要努力學習股票知識，要財務自由其實不難。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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