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【理財教育】一部1000蚊嘅二手機器　如何令孩子乖乖做家務仲學識理財？

個人增值 18:35 2022/03/24

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相信在疫情下需要在家工作，又有小朋友的家長都會十分頭痛，因為又要照顧小朋友又要兼顧工作，小朋友有時不受控，實在是一個難以想像的畫面。為了可以讓他們安靜，有時不得不出動零食引誘，不過吃得太多，加上長期在家，又擔心影響他們健康。

英國一位媽媽在疫情下，用約1,000港元購得一部二手自動販賣機。當小朋友想吃零食時，他們被要求做家務去換取金錢，就像大人「打工」一樣，小朋友需要透過做家務或功課「賺錢」買零食。該媽媽表示，自從有了這個機器，小朋友不但主動完成功課，更會搶着做家務，以前小朋友們都會用多多藉口不想做，現在都搶着要做。他們會分擔的家務包括整理房間、洗地、掃地、曬衣服等。

【可以點同小朋友講「錢」？　原來要由3歲開始:按此

該名英國媽媽坦言，在這種模式下，減輕了工作量，又可以讓小朋友自己「賺錢」換取想要的物品，從而獲得成就感。家長們亦可以在過程中教導他們金錢觀念，學懂好好管理金錢並培養對家裡的責任感。

這部二手零食機裡放了各種各樣的零食，包括巧克力、糖果、薯片等，全都是小朋友最愛，媽媽表示，其價格亦公開透明，沒有「謀取暴利」。

 

責任編輯：陳玉蓮

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