【1萬元消費券】傳最快4月7日派首期$5000消費券　最遲3月25日前更改登記資料

政府早前宣布向全港合資格市民派發1萬元消費券，財政司司長陳茂波指4月會發放首輪5,000元消費券，惟一直未有公布確實日期。今日（24日）有本地傳媒引述消息指，最快將於4月7日派發電子消費券。

另外，陳茂波早前表示消費券計劃第一階段會向成功登記去年消費券計劃的市民發放5,000元消費券，餘額會在第二階段於年中推出時，與新登記合資格市民的消費券一併分期發放。

帳戶已失效 需明日前更改資料

不過，如市民的儲值支付工具帳戶已失效，或已遺失／退回早前登記收取消費券的八達通卡，最遲必須於明日（25日）更新其儲值支付工具帳戶登記紀錄，以同一儲值支付工具的另一個帳戶收取第一階段的5,000元消費券。

市民可於消費券計劃網站下載「更改儲值支付工具帳戶申請表格」，或透過熱綫185000以郵寄、電郵或傳真方式索取表格，填妥後連同香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

【電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？ 派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效：按此】

如使用八達通的市民，亦可透過消費券計劃網站提供的連結更改其登記紀錄，以另一張八達通卡領取有關消費券，舊的八達通卡將會被註銷。「樂悠咭」持有人可致電八達通熱綫2969 5500辦理相關手續。

【八達通卡遺失或失效怎麼辦？ 5步更改消費券登記紀錄：按此】

如使用八達通的市民可透過郵寄或以上網站連結更改資料，而使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」和WeChat Pay HK的市民則可以郵寄方式辦理更改手續。

責任編輯：曹佩鈞

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