【消費優惠】海雲天外賣自取京式片皮鴨$160起　Soulgood Bakery4吋迷你蛋糕買3送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海雲天：外賣自取京式片皮鴨160元起

九龍海逸君綽酒店的海雲天現正推出外賣自取優惠，京式片皮鴨套餐優惠低至37折，原價428元/隻，現時最平只需160元。每隻片皮鴨約有24片、京式手工烤餅18片、青瓜條、京蔥條、每天數量有限。

▼ 點擊圖片放大

優惠價：

星期一至五160元/隻

星期六、日及公眾假期180元/隻

加購項目：

原隻鴨殼另加18元

二食只加40元（可選七彩炒鴨絲／醬爆鴨件／鴨肉炒飯）

領取日期：3月26日起至4月30日

領取時間：每日中午12時至下午5時

地址：九龍紅磡德豐街20號海逸君綽酒店二樓

網上訂購

2. Soulgood Bakery：4吋迷你蛋糕買3送1

Soulgood Bakery期間限定店將於3月26日重開。由即日起至3月31日，蛋糕店推出限定店及網上訂購快閃優惠，包括4吋蛋糕買3送1（送出4吋原味巴斯克芝士蛋糕一個），以及網上訂購6吋或8吋蛋糕，在結帳時輸入電子優惠碼「SG50」享受50元優惠。

▼ 點擊圖片放大

地址：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea 6樓LA601號舖

營業時間：星期一至日下午1時至晚上7時

電話：96095711

網店

3. 123 by Ella：購物滿120元送20元現金券

由即日起至3月27日，於123 by Ella全場購買貨品2件或以上折實價滿120元，即送1張20元個人護理現金券。下次購物買滿50元，即可使用該現金券。貨品數量有限，售完即止。

▼ 點擊圖片放大

分店地址

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經