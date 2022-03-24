【健康增值】屈臣氏虛擬健體遊樂場開幕　玩健身遊戲換禮品

疫情下留在家中，如何才能過得健康？屈臣氏推出全新「虛擬健體遊樂場」，利用虛擬實境平台隨時隨地在家體驗運動的樂趣，完成運動及小遊戲更可以賺電子印花換優惠或獎品。

屈臣氏VR Get Active Park虛擬健體遊樂場一共有4大區域，分別是「WAT’s On Air 」提供不同的健康小知識短片；「Brand Expo」雲集多個品牌的健康資訊及產品推薦，更有驚喜優惠；「Play Land」可以參加運動；「Exercise Arena」計算你的BMI、消耗卡路里、邊看影片邊健身。

用戶只需要用手機進入網站便可隨時隨地鍛鍊身體，平台上可以跟着虛擬教練學瑜珈、高強度間歇運動、單車等、或者散步、玩健身遊戲。屈臣氏更邀請港隊跨欄運動員陳仲泓及游泳運動員譚凱琳親身拍攝影片，教大家做伸展運動。在4大區域完成運動或小遊戲後，玩家可賺取電子印花換禮品，甚至可以將電子印花換成易賞錢積分，獎品會不定時更新，數量更超過7,500份！

■屈臣氏VR Get Active Park■

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責任編輯：嚴熹曼

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