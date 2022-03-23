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30歲無業年輕人持80萬現金　點樣善用資產製造收益？

個人增值 18:30 2022/03/23

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30歲無業年輕人因身體健康原因而難以找到工作，現時和父母一起生活，沒有財政困難，但想嘗試做地產代理，這情況下應如何作出理財策略？政府計劃推出「賞你遊」郵輪公海版，相信可令4萬名市民參與。本港最新失業率升至4.5%！而近日有職場調查結果顯示，香港僱主招聘意欲保守，只有35%有意於未來3個月增人手……「今日理財筆記」精選以下3篇文章，click入嚟睇睇，有用記得與朋友分享。

1. 【理財個案】30歲無業後生仔手持兩物業　如何製造每月穩定收入？

30歲無業年輕人因身體健康原因而難以找到工作，現時和父母一起生活，沒有財政困難，但想嘗試做地產代理，這情況下應如何作出理財策略？

2. 【抗疫支援】旅發局計劃重推「賞你遊」郵輪公海遊版　預計4萬名市民可參與

政府計劃推出「賞你遊」郵輪公海版，相信可令4萬名市民參與。

3. 【職場調查】港僱主預期來季招聘意欲保守　僅35%有意於未來3個月增人手

本港最新失業率升至4.5%！而近日有職場調查結果顯示，香港僱主招聘意欲保守，只有35%有意於未來3個月增人手……

 

撰文：hket小編

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欄名 : 今日理財筆記

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