【移民加拿大】港人移加數目較疫情前大增50%　去年近2300人獲加國永居權

加拿大一直是港人熱門移民國家，加國政府自2020年為港人推出不同獲取永久居留的途徑，吸引香港人才移民當地。根據加拿大移民、難民及公民部（IRCC）最新數據顯示，與全球大流行前的移民數據比較，獲得加拿大永居權並移加的港人數目大增50％，申請學習及工作許可的港人數目亦上升4倍。

根據《CIC News》報道，自從加國推出便利港人移民措施後，亦吸引了不少港人移民當地。報道指出，在2021年有近2,300名港人獲得加國永居權。相較在疫情大流行前，每年約有1,500名港人獲得永居權，大增50%。

報道提及， 2021年有超過2萬名港人申請了加拿大工作許可證、學習許可證和 延長逗留期限申請 ，而2019年只有約4,700人。

另外，加拿大移民、難民及公民部在2021年7月新增兩條港人永久居留途徑。由接受申請起至去年12月，合共有660名港人透過此途徑前往加拿大；今年1月則有125名港人透過此途徑前往加國。

在2021年，有10,143名香港居民及持BNO身份人士取得工作 許可證，而2019年只有931名香港居民取得 工作 許可證。在今年1月的時候， 加拿大移民、難民及公民部 已經向港人發放了逾1,300個工作許可證。假如這個速度保持下去，預料今年年底港人獲發的工作許可證數量可超過15,000個。

此外，2021年約有6,000港人取得學習許可證，而2019年約為1,100人。一旦他們在加拿大完成學業，他們可以透過便利港人移民途徑申請永居權。

責任編輯：曹佩鈞

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