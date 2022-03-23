【投資展望】分析料人行4月有望減息　國務院表態不足以支持大市續升

瑞聯銀行亞洲高級經濟學家Carlos Casanova發表亞洲宏觀評論，指出中國人民銀行在3月21日沒有如預期般調降貸款市場報價利率（LPR），維持1年期及5年期LPR於3.7%和4.6%不變，反映人行目前步步為營，尤其是在股市近日極度波動時。

阿里巴巴加碼回購或反映監管降溫

中概股一度在3月14日及15日急挫至超賣水平，直至由國務院金融穩定發展委員會於3月16日的會議釋出利好消息，中概股隨即反彈並全面收復失地有餘。

該行預期，待塵埃落定後，人行仍有望在4月調降關鍵政策利率10點子。至於存款準備金率，相信人行將在第二季降準50至100點子。

另外，阿里巴巴在3月22日宣布將回購股票規模加碼至250億美元，回購總額佔其市值約8.5%，成為中概股歷來最大宗的回購計劃。基於國務院金融委在此前會議中指出「穩妥推進並盡快完成大型平台公司整改工作」，而如此龐大的回購計劃必然事先獲得監管機關的批准，相信當局在未來將有更多務實措施推出。

國務院表態只能起短期提振股市作用

由劉鶴擔任主任的國務院金融委在3月16日召開專題會議，指出「保持經濟運行在合理區間，保持資本市場平穩運行」，並「切實振作一季度經濟」。此外，會議亦解答了投資者當前的多項關注，包括對平台經濟治理將穩中求進、新增貸款要保持適度增長，及時防範和化解房地產企業風險，以及重申繼續支持各類企業到境外上市等。

基於資金外流在短期內將繼續促使股票重估估值，Casanova指目前難以預測中國股市的支持位。雖然國務院的表態有助於在市場弱勢中提振氣氛，卻不足以支持大市持續重拾升軌，相信當局仍需採取從寬貨幣政策提供承托，並就房地產和科技業的政策方針提供更詳細說明。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經