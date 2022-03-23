【收息股】股市峰迴路轉　買藍籌優質股有無得諗？　股息率最高近10%

港股上周急跌後再反彈，市場變化峰迴路轉，令投資者措手不及。有不少人都認為這是大市觸底反彈的訊號，但目前市場前景仍有不確定性，例如美國加息、通脹風險及俄烏局勢等。在這個情況下，在大部分股票估值仍處於相對低的情況下，買入優質股作長綫部署似乎較為穩妥，最好亦會有穩定派息，之後即使股價波動仍有息可收。

經過一輪波動之後，目前藍籌股當中股息率最高的股票是哪一隻？這些高息股的行業前景又怎樣？

■藍籌股最新股息率比較■

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

目前股息率最高的藍籌股為碧桂園 （02007） ，股息率近10%。有市場分析指，在股市反彈初期可先選擇受惠於穩增長增長及財務穩健的內房股，而銀保監會最近亦有提出「積極推進房地產行業轉變發展方式，鼓勵機構穩妥有序開展併購貸款，重點支持優質房企兼併收購困難房企優資項目」，意味房企的監管或有所放鬆。不過，碧桂園要到3月30日才會公布末期業績，因此業績表現如何仍有待觀察。

在10隻股息率最高的藍籌股當中，內銀股板塊的股票佔3隻，包括中國銀行 （03988） 、建設銀行 （00939） 及工商銀行 （01398） ，這三隻股票的股息率都超過6%。內銀股的業績會在下周陸續公布，暫時市場對於中行、建行的業績表現預測都不錯，料其盈利及股息都會有所增長。

責任編輯：鄭樂怡

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經