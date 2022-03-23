【ESG】水資源基金表現比較　邊間1年回報達20%？

3月22日是第30屆「世界水資源日」，瑞士百達資產管理發布《水的新興潛力》報告，指新興市場對水資源的私人投資正在增長，尤其在中國市場。投資者若想捕捉這一投資趨勢，證監會認可的ESG基金中，亦有以水資源為投資主題，亦有不俗的長期回報。

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新興市場水資源投資增長強勁

報告指，聯合國的數據顯示，至2030年全世界將僅有三分之一的國家擁有可持續管理的水資源，故迫切需要投資。報告引述研究指，由於預算緊張，基礎設施老化，各國政府愈來愈無法提供必要的投資，因此私人機構可幫助填補該資金缺口。

瑞士百達指，部分最強勁的增長來自亞洲的新興市場。例如在印度，20年前私人機構幾乎沒有參與供水和污水處理，但如今已覆蓋大約1.5億人的用水需求，這是政府和多邊金融機構協力合作的成果。與此同時，中國在水資源領域的私人投資亦出現非常強勁的增長，而在亞洲之外，巴西和哥倫比亞表現突出。

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而對於水務企業而言，其中一個增長潛力是國際擴張。瑞士百達資產管理水資源策略顧問委員會的成員指出，許多總部位於新加坡的水務企業已將業務擴展到中國，而馬來西亞的企業亦將業務擴展到印尼。

報告指，在改善整個新興世界的供水和污水排放上，私營企業發揮至關重要的作用，投資者可捕捉這一增長領域的機會。

水資源基金長期回報不俗

本網在晨星搜尋證監會認可的ESG基金，現時共有4隻基金被分類為水資源基金。該4隻基金年初至今均跌約10%，但1年回報亦有達10%至20%，3年年度化回報亦有高達18%。由於水資源為長遠的投資主題，投資者選擇相關的投資產品時，或要考慮以長期投資及符合個人投資目的為投資目標。

■認可水資源基金表現比較■

（據1年回報由低至高排名，包括同一基金的不同資產類別）

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此外，該4隻基金大多以投資歐美國家的水資源企業為主，投資者若想捕捉新興市場的增長機會，可留意基金所投資的企業，會否亦有為新興市場國家提供服務等。

責任編輯：李瑩

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