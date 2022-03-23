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【網上理財】恒生滙豐首創手機入票服務　入票參加抽獎贏iPhone 13 Pro Max

個人增值 16:50 2022/03/23

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滙豐銀行及恒生銀行宣布推出全新手機入票服務，日後客戶只需要透過流動應用程式即可存入支票，毋須再到分行辦理手續。

全港首創的手機入票服務可以簡單快捷存入支票，節省等候時間。只需要透過流動應用程式，跟隨指示以手機拍攝支票正面、背面及上載相關資料，便可存入支票。服務涵蓋由滙豐及恒生簽發的港幣支票、本票、專用支票及股息支票，即恒生簽發的支票同樣可使用滙豐的手機入票服務。

存票服務每日24小時全天候隨時隨地都可使用，而入票的截數時間將延長至星期一至五營業日下午5時30分，星期六或非營業日存入的支票會於下一個營業日內結算。個人客戶使用手機入票服務每張支票上限為2萬元，每日最多存5張、總存款額最多2萬元。商業客戶每張支票上限為10萬元，每日最多存20張、總存款額最多50萬元。

■滙豐銀行手機入票服務步驟■

■恒生銀行手機入票服務步驟■

滙豐銀行表示，現時銀行每年要處理超過2,000萬張支票，新服務可簡化流程，為客戶提供更大便利。恒生去年亦處理了約1,000萬張實體支票，期望推出的創新服務更切合客戶的理財需要。

另外，由即日起至5月31日，每成功使用手機入票服務1次，即可參加抽獎1次，有機會贏取iPhone 13 Pro Max（512GB）、專業版無綫消噪耳機、或現金獎賞，每星期可抽獎一次，每人最多可有10次抽獎機會，連續10個星期賞不停！

 

責任編輯：嚴熹曼

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